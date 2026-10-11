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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷

فکت چک؛ اخباری که ۱۹ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۱۹ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-تعطیلی جلسات مجلس برای حفظ جان رئیس مجلس
منبع تکذیبیه: مرکز ارتباطات مجلس

-تحت فشار قرار دادن اسرائیل توسط آمریکا برای حمله مستقل به ایران
منبع تکذیبیه: باراک راوید

-اختلاف اطلاعاتی میان آمریکا و کره جنوبی بر سر پرونده موشک‌های کره شمالی
منبع تکذیبیه: سازمان اطلاعات کره جنوبی

-جان باختن امید قانونی از متهمان امنیتی ۲۴ ساعت پس از بازداشت و در اثر ضرب و شتم
منبع تکذیبیه: دادگستری اصفهان

-محرومیت شهرستانی‌های ساکن تهران از طرح «تورم صفر»
منبع تکذیبیه: شهرداری تهران

-انتشار فیلمی غیرمستند با موضوع استعمال دخانیات در یکی از مدارس سمپاد
منبع تکذیبیه: سازمان استعدادهای درخشان

فکت چک؛ اخباری که ۱۹ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6974689

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