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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

تظاهرات گسترده ضدصهیونیستی در نیویورک+ فیلم

تظاهرات گسترده ضدصهیونیستی در نیویورک+ فیلم

هزاران شهروند آمریکایی در سومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، خیابان‌های منهتن نیویورک را بستند و برای حمایت از ملت فلسطین تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هزاران شهروند آمریکایی با برگزاری تظاهرات در خیابان های نیویورک حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کردند.

این تظاهرات در پاسخ به فراخوان جنبش جوانان فلسطینی و همزمان با سومین سالگرد نبرد طوفان الاقصی و آغاز نسل کشی در نوار غزه برگزار شد و شرکت کنندگان در آن، خیابان های منهتن را در اعتراض به جنایت های رژیم صهیونیستی بستند.



تظاهرات مشابهی هم برای حمایت از ملت فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در شهرهای کیپ تاون آفریقای جنوبی، برلین آلمان، ملبورن استرالیا، تورنتو و مونترال در کانادا، کیتو پایتخت اکوادور و شهر دری در ایرلند شمالی برگزار شد.

کد مطلب 6974723

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