کشف ۳ کیلوگرم تریاک در آرادان؛ یک نفر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله گیلوری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی آدان از دستگیری یک خرده فروش مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شهرستان آرادان در راستای اجرای طرح مقابله با خرده فروشان مواد مخدر، با اشراف و هوشمندی بالا، یکی از متهمانی که در این زمینه فعالیت داشت را شناسایی و با هماهنگی لازم نسبت به بازرسی مخفیگاه وی اقدام کردند.

فرمانده انتظامی آرادان همچنین گفت: پلیس در بازرسی دقیق محل، سه کیلوگرم تریاک کشف کرد که با تکمیل پرونده، متهم برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

گلیوری با هشدار جدی به خرده فروشان مواد مخدر، تاکید کرد: پلیس با افرادی که با توزیع و عرضه مواد مخدر، امنیت و آرامش جامعه و سلامت جوانان را هدف قرار می دهند، بدون اغماض و برابر قانون برخورد خواهد کرد.