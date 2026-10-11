به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی در نشست مشترک مصرف حامل های انرژی در ایلام با اشاره به وضعیت مصرف گاز در استان اظهار کرد: خوشبختانه ۹۱ درصد مشترکان استان الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و این آمار نشان می‌دهد که فرهنگ مصرف بهینه در میان مردم ایلام به خوبی جا افتاده است.

وی افزود: تنها ۲ درصد از مشترکان الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند که برابر قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد؛ چراکه رعایت نکردن الگوی مصرف، فشار مضاعفی بر شبکه گاز استان وارد می‌کند و ممکن است تأمین گاز سایر مشترکان را با مشکل روبه‌رو کند.

سلیمانی با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف در فصل سرد سال تصریح کرد: با توجه به اینکه استان ایلام در منطقه‌ای سردسیر قرار دارد و مصرف گاز در ماه‌های پایانی سال افزایش می‌یابد، رعایت الگوی مصرف از سوی همه مشترکان ضروری است تا گاز مورد نیاز همه خانوارها به‌طور پایدار تأمین شود.

وی خاطرنشان کرد: شرکت گاز ایلام برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی متعددی را برای تشویق مشترکان به مصرف بهینه در دستور کار قرار داده و امیدواریم با همکاری مردم، شاهد کاهش هرچه بیشتر شمار مشترکان پرمصرف باشیم.

مدیرعامل شرکت گاز ایلام در پایان با بیان اینکه تأمین پایدار گاز در فصل زمستان نیازمند همراهی همه مشترکان است، تأکید کرد: از شهروندان می‌خواهیم با رعایت نکات مصرف بهینه، هم به کاهش هزینه‌های خود کمک کنند و هم زمینه بهره‌مندی همه خانواده‌ها از این نعمت الهی را فراهم سازند.