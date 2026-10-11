  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۳

سارق خودروی پراید در طبس دستگیر شد

سارق خودروی پراید در طبس دستگیر شد

بیرجند- فرمانده انتظامی طبس از کشف یک دستگاه خودروی پراید سرقتی و دستگیری سارق آن در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن دشتستانی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت اخباری مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی سرقتی در سطح شهرستان طبس، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی هنگام گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی شهرستان، خودروی موردنظر را مشاهده و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی طبس ادامه داد: در بررسی‌ها و استعلام‌های انجام‌شده مشخص شد خودروی پراید سرقتی است که در ادامه، راننده آن به‌عنوان سارق دستگیر شد.

دشتستانی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم و معرفی وی به مراجع قضائی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد یا افراد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6974872

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها