سارق خودروی پراید در طبس دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن دشتستانی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت اخباری مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی سرقتی در سطح شهرستان طبس، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی هنگام گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی شهرستان، خودروی موردنظر را مشاهده و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی طبس ادامه داد: در بررسی‌ها و استعلام‌های انجام‌شده مشخص شد خودروی پراید سرقتی است که در ادامه، راننده آن به‌عنوان سارق دستگیر شد.

دشتستانی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم و معرفی وی به مراجع قضائی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد یا افراد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.