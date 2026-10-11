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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۲

۱۳ میلیون ایرانی پزشک خانواده دارند

۱۳ میلیون ایرانی پزشک خانواده دارند

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: بیش از ۱۳ میلیون نفر تحت پوشش پزشک خانواده قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی فرهنگستان علوم پزشکی، علیرضا رئیسی، با اشاره به گسترش اجرای این برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، افزود: اجرای برنامه در ۶۴ شهر دیگر نیز برای سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

برگزاری دوره‌های آموزشی، تأمین نیروی انسانی، توسعه زیرساخت‌های سلامت و استقرار نظام ارجاع الکترونیک از اقدامات انجام‌ شده در این برنامه عنوان شد.

بر اساس این گزارش در این نشست، تأمین منابع مالی پایدار، تقویت نقش بیمه‌ها، افزایش تعهد بین‌بخشی و اصلاح سازوکارهای ارجاع و پرداخت از مهم‌ترین الزامات موفقیت برنامه شناخته شد.

همچنین، با اشاره به هزینه حدود ۴۰ همتی ارجاعات به سطوح دوم و سوم خدمات سلامت، بر ضرورت مدیریت هزینه‌ها و بازنگری در سازوکارهای ارجاع و پرداخت تأکید شد.

کد مطلب 6974893
حبیب احسنی پور

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