۱۳ میلیون ایرانی پزشک خانواده دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی فرهنگستان علوم پزشکی، علیرضا رئیسی، با اشاره به گسترش اجرای این برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، افزود: اجرای برنامه در ۶۴ شهر دیگر نیز برای سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

برگزاری دوره‌های آموزشی، تأمین نیروی انسانی، توسعه زیرساخت‌های سلامت و استقرار نظام ارجاع الکترونیک از اقدامات انجام‌ شده در این برنامه عنوان شد.

بر اساس این گزارش در این نشست، تأمین منابع مالی پایدار، تقویت نقش بیمه‌ها، افزایش تعهد بین‌بخشی و اصلاح سازوکارهای ارجاع و پرداخت از مهم‌ترین الزامات موفقیت برنامه شناخته شد.

همچنین، با اشاره به هزینه حدود ۴۰ همتی ارجاعات به سطوح دوم و سوم خدمات سلامت، بر ضرورت مدیریت هزینه‌ها و بازنگری در سازوکارهای ارجاع و پرداخت تأکید شد.