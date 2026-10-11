به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شفیعیان در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان خرم‌آباد، اظهار کرد: تاکنون هزار و ۷۶ شغل جدید در سامانه رصد ثبت شده که معادل ۳۷.۱۷ درصد از هدف‌گذاری اشتغال شهرستان در سال جاری است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی دارای تعهد اشتغال باید با تلاش مضاعف، زمینه ایجاد و ثبت فرصت‌های شغلی جدید و پایدار را فراهم کنند.

پرداخت ۲۳۷ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار خرم‌آباد با اشاره به روند پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی گفت: ۳۴۲ پرونده به ارزش ۷۶۰ میلیارد ریال به هشت بانک عامل ارجاع شده است.

شفیعیان ادامه داد: تاکنون ۲۴ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۳۷ میلیارد ریال پرداخت شده و سایر پرونده‌ها مراحل بانکی خود را طی می‌کنند.

وی بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های باقی‌مانده تأکید کرد و همکاری شبکه بانکی را در حمایت از متقاضیان اشتغال ضروری دانست.

تغییر رویکرد حمایت‌های اجتماعی به توانمندسازی مولد

شفیعیان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد نهادهای حمایتی از حمایت‌های صرف به سمت توانمندسازی مولد اظهار کرد: هدف، تبدیل حمایت‌های مقطعی به درآمدهای پایدار برای مددجویان از طریق توانمندسازی و مهارت‌آموزی کاربردی است.

وی افزود: تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای قانونی، همکاری بانک‌ها در زمینه تضامین و وثایق و شناسایی فرصت‌های شغلی بومی متناسب با ظرفیت‌های بالقوه شهرستان، از اولویت‌های این حوزه به شمار می‌رود.

معرفی ۲۷ واحد گلخانه‌ای برای دریافت تسهیلات

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه کشت گلخانه‌ای را یکی از شاخص‌های راهبردی شهرستان دانست و گفت: تعهد امسال در این بخش، احداث ۱۴ هکتار گلخانه است.

وی تصریح کرد: تاکنون ۲۷ واحد گلخانه‌ای با مجموع مساحت ۹۵ هزار مترمربع برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند و تسریع در پرداخت این تسهیلات برای پیشبرد برنامه‌های پیش‌بینی‌شده ضروری است.