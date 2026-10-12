آغاز غربالگری کودکان ایلامی در ۴۵ مرکز توسط بهزیستی

علی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمات ارائه‌شده در این هفته اظهار کرد: به مناسبت هفته ملی کودک، مجموعه‌ای از خدمات شامل غربالگری بینایی، غربالگری شنوایی، گفتاردرمانی، کاردرمانی و غربالگری اضطراب کودکان ۵ تا ۶ سال در ۴۵ مرکز مطالعات زندگی در کلیه شهرستان‌های استان ارائه می‌شود.

وی با اشاره به دعوت از خانواده‌ها برای بهره‌مندی از این خدمات افزود: از خانواده‌های عزیز دعوت می‌کنم در این فرصت، کودکان خود را برای استفاده از این خدمات به پایگاه‌های ما در شهرستان‌ها ببرند و از این طرح بهره لازم را ببرند.

محمودی با تأکید بر اهمیت شناسایی زودهنگام مشکلات بینایی و شنوایی کودکان تصریح کرد: بسیاری از اختلالات بینایی و شنوایی در صورت تشخیص دیرهنگام، می‌تواند بر یادگیری، تحصیل و کیفیت زندگی کودک اثر بگذارد؛ بنابراین غربالگری به‌موقع نقش کلیدی در پیشگیری از عوارض جدی در آینده دارد.

وی با اشاره به اینکه این طرح برای کودکان مهدکودک و ابتدایی اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: والدین باید نسبت به تغییرات رفتاری کودکان، مانند نزدیک شدن بیش از حد به اشیا، پرهیز از فعالیت‌های چشمی، عدم پاسخ به صداها یا شکایت از سردرد و خستگی چشم، حساس باشند و در صورت مشاهده هرگونه علامت، سریعاً برای بررسی بیشتر اقدام کنند.

این مسئول با اشاره به رایگان بودن این خدمات افزود: غربالگری‌ها در مراکز بهزیستی به‌صورت رایگان انجام می‌شود و در صورت نیاز، کودکان برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به مراکز مربوطه ارجاع داده می‌شوند تا هیچ کودکی به دلیل مشکلات مالی از خدمات درمانی محروم نماند.

مدیرکل بهزیستی استان ایلام در پایان تأکید کرد: بهزیستی استان آمادگی کامل دارد تا در این هفته خدمات غربالگری و درمانی را به کودکان ارائه دهد و از خانواده‌ها می‌خواهیم با مراجعه به‌موقع، در حفظ سلامت فرزندان خود سهیم باشند تا شاهد رشد و شکوفایی نسلی سالم و توانمند در استان باشیم.