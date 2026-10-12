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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

تصادف ۲ دستگاه پژو در شهرضا ۵ مصدوم داشت

تصادف ۲ دستگاه پژو در شهرضا ۵ مصدوم داشت

اصفهان - سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت ۵ نفر در پی برخورد دو دستگاه سواری پژو ۴۰۵ در میدان ارتش شهرستان شهرضا خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۳:۵۰، حادثه تصادف میان دو دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی با اشاره به موقعیت وقوع حادثه افزود: این سانحه رانندگی در محدوده میدان ارتش شهرستان شهرضا رخ داد که بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به همراه تکنسین‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان درباره وضعیت مصدومان این حادثه تصریح کرد: این سانحه منجر به مصدومیت ۵ سرنشین خودروها شامل چهار مرد و یک زن شد.

عابدی ابراز کرد: تمامی مصدومان این حادثه پس از دریافت مراقبت‌ها و اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی، جهت ادامه روند درمان به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهرضا منتقل شدند.

کد مطلب 6975314

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