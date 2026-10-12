حیدری: هدف سپاهان قهرمانی است

علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط این تیم اظهار کرد: هماهنگی بالا، خودباوری اعضا و برنامه‌ریزی هدفمند در تمرینات، تیم ما را برای حضوری قدرتمند در مرحله نیمه‌ نهایی لیگ آماده کرده است.

وی افزود: تیم در شرایط خوبی به سر می‌برد و تمامی ورزشکاران از نظر فنی آمادگی مطلوبی دارند، تمرینات نیز با برنامه‌ریزی فشرده‌تر و هدفمندتر دنبال می‌شود تا ضمن حفظ آمادگی اعضای تیم، ایرادات جزئی موجود در برخی آیتم‌ها برطرف شود.

حیدری تصریح کرد: هماهنگی ورزشکاران سپاهان در سطح بالایی قرار دارد و معتقدیم در این زمینه نسبت به دیگر تیم‌های حاضر شرایط بهتری داریم، با توجه به مقررات مسابقات و اهمیت هماهنگی میان ورزشکاران، تلاش کرده‌ایم این ویژگی را بیش از گذشته تقویت کنیم.

سرمربی تیم زورخانه‌ای نوجوانان سپاهان گفت: مهم‌ترین نکته در مرحله پیش رو، خودباوری اعضای تیم است، خوشبختانه تمامی ورزشکاران از اعتمادبه‌نفس خوبی برخوردارند و با انگیزه بالا تمرینات خود را دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: در تمرینات اخیر با اجرای حرکات تخصصی و مؤثر از سوی مربیان، هماهنگی اعضای تیم و کیفیت اجرای حرکات بهبود یافته، تمرکز ما بر این است که ورزشکاران بتوانند توانایی‌های خود را در شرایط مسابقه به بهترین شکل به نمایش بگذارند.

حیدری با اشاره به این که نظارت بر تغذیه، خواب و سایر عوامل مؤثر بر سلامت و آمادگی جسمانی اعضا داشتیم، خاطرنشان کرد: این موضوع کمک کرده تا ورزشکاران در شرایط مناسبی قرار بگیرند و آمادگی لازم برای حضور در مسابقات را داشته باشند.

سرمربی سپاهان گفت: عملکرد تیم‌های حاضر در مراحل گذشته را ارزیابی کرده‌ایم و از نقاط قوت و ضعف رقبا آگاهی داریم، با این شناخت و با توجه به شرایط مطلوب تیم، تمام تلاش خود را برای رسیدن به عنوان قهرمانی به کار خواهیم گرفت.

وی حمایت‌های باشگاه سپاهان و فراهم‌ شدن شرایط مناسب برای تمرینات و اردوها را در افزایش انگیزه ورزشکاران مؤثر دانست و افزود: امیدواریم با بهره‌گیری از این حمایت‌ها و تلاش مجموعه، بتوانیم در مرحله نیمه‌ نهایی عملکرد موفقی داشته باشیم و سپس به هدف خود یعنی قهرمانی دست پیدا کنیم.