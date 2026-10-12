الزامات میهن قوی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: رئیس دستگاه اجرا دیروز از پاستور تا کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان تهران خبرساز بود و در دو دیدار با نخبگان تهران و کودکان، روی مفهوم «اتحاد ملی» به عنوان کلید قدرت ایران تاکید کرد و در عین حال هشدار داد: خودتحریمی خطرناک‌تر از تحریم‌های خارجی است و تنها با تکیه بر تخصص نخبگان و همت نسل جدید می‌توان ایران قدرتمندی ساخت. یک‌شنبه ۱۹ مهر پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری خبر دیدار مسعود پزشکیان با جمعی از نام‌آوران و پیشکسوتان رشته‌های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی، برگزیدگان المپیادهای علمی و نفرات برتر کنکور از استان تهران را منتشر کرد. در ابتدای این نشست، نخبگان و نام‌آوران مسائل و دغدغه‌های مختلف خود را با رئیس دولت در میان گذاشتند.

لزوم توجه بیشتر به زیرساخت‌های ورزشی استان؛ اشتغال و آینده شغلی قهرمانان ملی؛ توجه به جنبه‌های مختلف هنر و پرهیز از نگاه سوگیرانه به چند رشته خاص؛ حمایت بیشتر از صندوق پیشکسوتان ورزشی؛ ایجاد بسترهای مناسب برای آموزش غیرحضوری دانش‌آموزان؛ لزوم آموزش عمومی موسیقی در مدارس؛ توجه به توسعه فضاهای ورزشی مدارس و تسهیل استفاده عمومی از مراکز دولتی، به‌ویژه برای اقشار کمتر برخوردار؛ ایجاد کارگروه تخصصی برای رسیدگی به تهدیدها و فرصت‌های تهران و توجه ویژه به برگزاری رویدادهای فرهنگی، به‌ویژه در حوزه موسیقی، در استان تهران، مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح شده بود.

پس از شنیدن دیدگاه و نقطه نظرات خبرگان علمی، رئیس‌جمهور در سخنانی به مشکلات گوناگونی که دولت از نخستین روز فعالیت خود با آنها مواجه بوده است، اشاره و تاکید کرد: دشمن تصور می‌کرد که اگر ما را مورد هجوم قرار دهد، کشورمان از هم خواهد پاشید؛ اما نه‌تنها چنین نشد، بلکه امروز همه ما با قدرت ایستاده‌ایم و با قدرت نیز ادامه خواهیم داد. وی خودتحریمی و حذف گزینشی را از دلایل مهم شکست دانست و با بیان اینکه اگر خودمان خود را تحریم نکنیم و اقدام به حذف گزینشی نکنیم، دشمن نمی‌تواند ما را حذف کند یا به زانو درآورد، اظهار کرد: باید تلاش کنیم بستر مناسبی برای ظهور و بروز استعدادها و توانایی‌های همه جوانان مملکت فراهم کنیم. رئیس‌جمهور در ادامه، پشتکار و پیگیری اهداف بلند را لازمه دستیابی به موفقیت دانست و تصریح کرد: نخبه ‌بودن کافی نیست؛ باید همت بلند داشته باشید و از سختی‌ها نهراسید، چراکه رسیدن به قله‌های موفقیت بدون تلاش و پشتکار ممکن نیست. امیدوار باشید، مصمم بمانید و بدانید که در این صورت به اهداف خود دست پیدا خواهید کرد.

اما دومین برنامه او به حضور در جمع کودکان به مناسبت هفته کودک اختصاص یافت؛ برنامه‌ای که حاشیه جالبی نیز به همراه داشت. پزشکیان در آیین گرامیداشت هفته ملی کودک، با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، داستان پیرمرد خردمند و چوب‌دستی‌هایش را برای کودکان روایت کرد و گفت: پیام این داستان برای شما کودکان و همه جامعه ما این است که اگر با یکدیگر باشیم، هیچ نیرو و دشمنی نمی‌تواند اراده ملت ما را خم کند یا شکست دهد. رئیس‌جمهور وجود همدلی و کمک به یکدیگر در تمامی ارکان جامعه را عنصری ضروری برشمرد و گفت: چنانچه همه برای خدمت به جامعه، خانواده و محله یکی شویم، هیچ عاملی نمی‌تواند برای ما ایجاد مشکل کند. بنابراین به شما کودکان توصیه می‌کنم در خانواده با برادر و خواهرهای‌تان، در محله با دوست‌های‌تان و در شهر با همشهری‌های خود باشید و به یکدیگر کمک کنید.

در تنهایی کسی نمی‌تواند کاری را از پیش ببرد. پزشکیان بار دیگر وجود وحدت ملی و انسجام داخلی را عامل اصلی قدرت و صلابت ملت ایران نامید و اظهار کرد: این وظیفه ما است که از منظر علمی، خدمت اجتماعی و انسانیت به یکدیگر کمک کنیم؛ این با هم بودن، زمینه‌ساز رشد و شکوفایی خواهد شد. ملت ایران زمانی قدرتمند است که با یکدیگر اتحاد و همکاری داشته باشد؛ در این صورت است که هیچ‌گاه دشمن این جسارت را پیدا نمی‌کند که بخواهد به ما ضربه بزند، بنابراین دست‌به‌دست یکدیگر بدهیم تا ملتی قدرتمند باشیم.

پیامی برای تمام ایرانیان

در فضای سیاسی، پیام‌های رئیس‌جمهور در دو دیدار مجزا اما مکمل، تبیین استراتژی جامع برای تقویت بنیه داخلی کشور ارزیابی می‌شود. این دو دیدار، دو سر طیف جامعه (نخبگان و کودکان) را هدف قرار داد تا پیامی واحد را به گوش همگان برساند و آن اینکه قدرت ایران در اتحاد است. مطالبی که رئیس قوه مجریه در نشست با نخبگان و مشاهیر استان تهران بیان کرد را می‌توان اینگونه برداشت کرد که تحریم‌های خارجی هرچقدر هم سخت باشند، در برابر پشتکار نخبگان، شکست می‌خورد. در ادامه زنجیره همبستگی ملی، دیدار رئیس‌جمهور با کودکان و دانش‌آموزان، جنبه‌ای امیدبخش و آینده‌نگرانه را به نمایش گذاشت. رئیس‌جمهور، به فرزندان ایران آموخت که مسیر رسیدن به قله‌های موفقیت، از مسیر تلاش‌های فردی اما در جهت اهداف جمعی می‌گذرد. بر همین اساس او با زبان خیلی ساده به کودکان ایرانی فهماند، هر کودک و نوجوان، آجری در بنای قدرت ملی می‌گذارد و تنها با پشتکار و اتحاد است که می‌توانیم در سربلندی ایران‌مان سهیم باشیم.

این بخش از سخنان رئیس‌جمهور (با هم بودن برای ساخت ایران قدرتمند) از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که ما در جنگ ترکیبی با دشمن متجاوز به سر می‌بریم و وحدت و آگاهی عمومی مهم‌ترین مولفه مقابله با جنگ است. در همین رابطه حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی، وحدت داخلی، آگاهی عمومی و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را مهم‌ترین عوامل ناکامی این جریان‌سازی‌ها دانست و گفت: انسجام ملی، اقتدار کشور و توان نیروهای مسلح موجب شده است بخش قابل توجهی از جنگ ترکیبی و شناختی دشمن خنثی شود. وی اظهار کرد: دشمن در این نوع جنگ از ابزارهای متنوعی همچون فشارهای اقتصادی، عملیات روانی، شایعه‌پراکنی، مسائل امنیتی و موضوعات اجتماعی برای تحقق اهداف خود استفاده می‌کند و مقابله با این اقدامات نیازمند تحلیل دقیق رسانه‌ای، اجتماعی، سیاسی و میدانی است. کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: مجموعه فشارهای رسانه‌ای، شناختی و نظامی که علیه ایران به کار گرفته شده، اگر علیه بسیاری از کشورها اعمال می‌شد، می‌توانست به فروپاشی آنها منجر شود، اما وجود مولفه‌های ریشه‌دار اجتماعی، آگاهی مردم و عملکرد نهادهای حاکمیتی موجب شده است این جنگ شناختی به اهداف خود دست نیابد.

کودکان و میراث رهبر شهید

اما آنچه این دیدار را از یک برنامه رسمی خارج کرد، حاشیه گرم و صمیمی آن بود. ابراز علاقه خودجوش و اشتیاق دانش‌آموزان به رئیس‌جمهور، نشان‌دهنده ارتباط بدون روتوش رئیس‌جمهور با نسل جدید است. این استقبال صمیمانه، گویای آن است که سادگی رئیس دولت، توانسته پل ارتباطی مستحکمی با نسل جدید بسازد. وقتی به صحنه‌های صمیمی «جشن لبخند وطن» می‌نگریم، ناخودآگاه یاد روزهای خاطره‌انگیز دیدار رهبر شهید با دختران جوان در حسینیه امام خمینی (ره) می‌افتیم. تصاویری که در زمان خود به شدت وایرال شد؛ دیداری که در آن، عالی‌ترین مقام سیاسی کشور، با نگاهی پدرانه و با زبان صمیمی با دختران جوان سخن گفتند. ایشان به دختران جوان آموختند که ایمان، عفاف و علم، نه زنجیر، بلکه بال‌هایی برای پرواز در اوج است، اما این توصیه‌ها زمانی اثر کرد که بر بستر عشق صادقانه ارائه شد!

در اینجاست که درمی‌یابیم این نگاه مهربان و صمیمی به کودکان و جوانان، صرفا رویکرد شخصی یا برنامه گذار برای دولت چهاردهم نیست. این رفتار، تداوم همان برداشت و نظریه‌ای است که آقای شهید ایران آن را در تار و پود مدیریت کشور نهادینه کرد؛ برای جذب نسل جوان، نباید از بالا به پایین سخن گفت، باید در کنار آنها نشست، با آنها خندید و همانند خودشان با آنها گفت‌وگو کرد. بنابراین، صمیمی بودن رئیس‌جمهور با کودکان امروز، بازخوانی همان مکتبی است که در حسینیه امام خمینی (ره) توسط رهبر شهید به نمایش گذاشته شد. این یک خط سیر تاریخی است؛ خطی که از نگاه پدرانه رهبر شهید به دختران جوان آغاز شد و امروز در لبخندهای متقابل رئیس‌جمهور و دانش‌آموزان ادامه دارد. نتیجه این است که ارتباط قلبی با نسل آینده، اصل تغییرناپذیر در مسیر ساختن ایران قدرتمند است. در نهایت، می‌توان گفت که این دو دیدار، تکه‌های یک پازل بودند. رئیس دولت می‌خواهد بگوید که برای ساختن ایران قدرتمند، باید از «خودتحریمی» دست برداریم و با کلیدواژه وفاق و همدلی کمربندها را محکم ببندیم و با پشتکار به دنبال پیشرفت و تعالی کشورمان باشیم. کشوری که نه تنها در برابر دشمنان مقاوم است، بلکه مسیر پیشرفت و رسیدن به قله را با دو بال جوانان و نخبگان با شتاب بیشتر طی می‌کند.