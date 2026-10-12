شاهکار شیران یمنی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: در سایه ورود به دومین هفته محاصره هوایی یمن علیه عربستان سعودی و بعد از حمله سنگینی که شنبه شب یمنی‌ها به فرودگاه ملک خالد در ریاض انجام داده و بار دیگر این فرودگاه را به تعطیلی کشاندند، منابع مربوطه گزارش دادند که حریم هوایی عربستان در حال حاضر خالی از هواپیماست. طبق گزارش منابع عربی، وب‌سایت‌های ردیابی ترافیک هوایی نشان دادند که بیشتر حریم هوایی عربستان سعودی خالی از ترافیک هوایی است. وب‌سایت فلایت رادار ۲۴ که موقعیت پروازهای مسافربری را به صورت زنده نمایش می‌دهد، روز یک‌شنبه اعلام کرد که از ۲۹ فرودگاه غیرنظامی عربستان تنها یک یا دو فرودگاه فعال هستند. منابع عربی گزارش دادند که عدم حضور هواپیماهای غیرنظامی در حریم هوایی عربستان سعودی نشان‌دهنده موفقیت چشمگیر استراتژی یمن بوده و ثابت می‌کند که سعودی‌ها مجبورند بهای سنگینی به خاطر تکبر خود در یمن بپردازند و به سمت انزوای بین‌المللی بی‌سابقه حرکت می‌کنند.

ضربه کاری به فرودگاه مرکزی سعودی

این وضعیت آسمان عربستان در حالی است که شنبه شب همزمان با اعلام حمله موشکی یمن به فرودگاه شهر الدمام عربستان؛ روزنامه نیویورک‌تایمز نیز در گزارشی از ضربه کاری یمن به فرودگاه ملک خالد شهر ریاض خبر داد. به گزارش این روزنامه، منابع آگاه اعلام کردند حمله نیروهای ارتش و انصارالله یمن به فرودگاه بین‌المللی پایتخت عربستان در روز شنبه، دست‌کم ۱۲ کشته و ۵۰ زخمی بر جای گذاشت. به گزارش نیویورک‌تایمز، این حمله مرگبارترین حمله در یکی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ماه فوریه به شمار می‌رود.

در این گزارش آمده است: سه مقام غربی و عربی که از جزئیات این حمله اطلاع داشتند، شمار قربانیان را اعلام کردند. این مقام‌ها به دلیل نداشتن مجوز برای گفت‌وگو با رسانه‌ها، خواستند نامشان فاش نشود. نیویورک‌تایمز نوشت: حملات مرگبار و مکرر نیروهای انصارالله به فرودگاه ریاض طی هفته جاری، برنامه‌های محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، برای تبدیل این شهر به قطب جهانی حمل‌ونقل هوایی و فعالیت‌های تجاری را با چالش مواجه کرده است. این حملات همچنین می‌تواند برگزاری رویدادهای مهم بین‌المللی برنامه‌ریزی‌شده برای هفته‌های آینده را مختل کند.

این فقط یک پرده از نمایش قدرت یمن بود

محمد شوکه با تاکید بر اینکه حملات انجام‌شده علیه عربستان تنها بخش کوچکی از توانمندی‌های یمن بوده، هشدار داد که در صورت ادامه شرایط کنونی، طرف مقابل با خسارت‌های سنگینی روبه‌رو خواهد شد. وی با اشاره به رسیدن موشک‌های یمنی به تل‌آویو و پهپادها به حیفا و یافا، تاکید کرد که انصارالله با شتاب‌زدگی عمل نمی‌کند، بلکه بر اساس اصول و محاسبات مشخص پیش می‌رود و برای غافلگیری‌های بزرگ آماده است. سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز یک‌شنبه با صدور بیانیه‌ای هشدار خود را به همه شرکت‌های هواپیمایی، کارشناسان، کارمندان و مسافران درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان تکرار کرد. در این بیانیه آمده است که این فرودگاه‌ها و آسمان عربستان به‌جز فرودگاه‌های مکه مکرمه و مدینه منوره در معرض هدف قرار گرفتن و میدان عملیات نیروهای مسلح یمن هستند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از همه طرف‌ها خواست این هشدارها را جدی بگیرند و تاکید کرد که عربستان سعودی مسئولیت هرگونه رهگیری ناموفق را بر عهده خواهد داشت. نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد که به تثبیت معادله‌های اعلام‌شده خود ناظر بر فرودگاه در برابر فرودگاه، محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش، تا زمانی که اهدافش محقق شود، ادامه می‌دهد. در روز پنج‌شنبه هفته گذشته نیز یمن به فرودگاه ملک خالد در شهر ریاض حمله کرد. در این حمله که با ترکیبی از موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای انتحاری انجام شد حداقل یک هواپیمای مسافری روی زمین منهدم شد، چندین هواپیمای دیگر آسیب دیده و چندین نفر از نیروهای سعودی نیز کشته و مجروح شدند.

غرش موشک فلسطین یمنی‌ها

یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت حملات اخیر یمنی‌ها به فرودگاه‌ها، پایگاه‌های نظامی و همچنین تاسیسات انرژی سعودی‌ها استفاده از موشک‌های بالستیک هایپرسونیک مدل فلسطین ۲ است. یک سلاح فوق‌العاده سریع و دقیق که معادلات قدرت را در این درگیری هر چه بیشتر به نفع یمنی‌ها سنگین کرده است. موشک فلسطین ۲ یک پرتابه بالستیک دو مرحله‌ای با سوخت جامد است که توان رسیدن به سرعت ۱۶ ماخ و بردی بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر را دارد. برآوردها حاکی از این است که موشک مورد نظر در حدود ۱۰ متر طول و ۴.۵ تن وزن دارد و از یک سر جنگی ۵۰۰ کیلوگرمی نیز بهره می‌برد.

کارشناسان خارجی بعد از رونمایی این موشک آن را به نوعی یک طراحی با الگوبرداری و ترکیبی از سری خیبرشکن، فتاح و فاتح ۱۱۰ ایرانی می‌دانند. این موشک با سر جنگی جدا شونده و قابلیت مانورهای سنگین در مرحله نهایی به علاوه سرعت بسیار بالا، توانایی عبور از بسیاری از سیستم‌های پدافندی شناخته شده خصوصا در زرادخانه سعودی‌ها را نیز دارد. به صورت کلی، ستون فقرات پدافند هوایی سعودی موشک‌های پاتریوت است که اصولا در مقابل پرتابه‌های هایپرسونیک، حرف خاصی برای گفتن ندارند و به همین دلیل بود که در دوره اول ترامپ، عربستان قرارداد سنگینی برای خرید چندین آتش‌بار از سامانه پدافندی ارتفاع بالای تاد را با ایالات متحده آمریکا به امضا رساند.