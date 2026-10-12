به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان صبح دوشنبه در جلسه ۴۴۲ شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر آمادگی شهرداری برای همکاری در رفع مشکلات مراکز درمانی، استفاده از ظرفیت اراضی شهری و مجموعه ورزشی انقلاب را از راهکارهای قابل بررسی برای تأمین پارکینگ بیمارستان‌ها و کاهش مشکلات ترافیکی این محدوده دانست.

واحدیان با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان حوزه سلامت، به‌ویژه در شرایط دشوار کنونی، اظهار کرد: مدیرانی که در این شرایط مسئولیت بر عهده دارند، برای تداوم خدمات‌رسانی به مردم تلاش می‌کنند و مجموعه مدیریت شهری نیز با درک دغدغه‌های موجود، آمادگی دارد در چارچوب ضوابط قانونی برای رفع مشکلات مراکز درمانی همکاری کند.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های ساختمانی و املاک دانشگاه علوم پزشکی افزود: انتظار می‌رود این مجموعه با تکمیل مدارک و ساماندهی پرونده‌های شهرسازی، زمینه بررسی و تعیین تکلیف آن‌ها را در مراجع قانونی فراهم کند. شهرداری نیز آمادگی دارد روند بررسی پرونده‌ها را تسهیل کند تا موانع موجود بر سر راه ارائه و توسعه خدمات درمانی برطرف شود.

شهردار شهرکرد با بیان اینکه هدف مدیریت شهری صرفاً دریافت عوارض نیست، تصریح کرد: پرونده‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی و درمانی باید با نگاه کارشناسی بررسی شوند و در صورت تکمیل مستندات، مراحل قانونی لازم برای تعیین تکلیف آن‌ها در مراجع مربوطه دنبال شود.

واحدیان در ادامه با اشاره به کمبود پارکینگ در محدوده بیمارستان‌ها، مجموعه ورزشی انقلاب را یکی از ظرفیت‌های مهم برای بررسی راهکارهای تأمین پارکینگ دانست و گفت: پیشنهادهایی برای استفاده از ظرفیت اراضی موجود، ایجاد پارکینگ طبقاتی و بهره‌گیری از فضاهای زیرزمینی مطرح شده است که در صورت تحقق، می‌تواند به کاهش مشکلات پارک خودروهای مراجعان بیمارستان‌ها، بهبود دسترسی و ساماندهی ترافیک این محدوده کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های مسئول در اجرای این طرح‌ها خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری، اداره‌کل راه و شهرسازی، اداره‌کل ورزش و جوانان و سایر دستگاه‌های مرتبط باید با بررسی کارشناسی و مشخص کردن مسئولیت هر مجموعه، برای دستیابی به راهکاری اجرایی وارد عمل شوند. شهرداری آمادگی دارد پیشنهادهای مربوط به تأمین زمین و ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز را بررسی کند تا از ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات شهر و مراکز درمانی استفاده شود.

شهردار شهرکرد همچنین درباره مشکلات ترافیکی و محدودیت‌های دسترسی در اطراف مراکز درمانی گفت: درخواست‌های دانشگاه علوم پزشکی در زمینه اصلاح مسیرها و تسهیل دسترسی، پس از ارائه دلایل کارشناسی در شورای ترافیک بررسی خواهد شد و در صورت تصویب، اقدامات لازم برای اجرای آن‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.

واحدیان در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل شهری اظهار کرد: مدیریت شهری برای رفع موانع مراکز درمانی، بهبود دسترسی شهروندان و تأمین پارکینگ موردنیاز بیمارستان‌ها آمادگی همکاری دارد و تحقق این اهداف مستلزم گفت‌وگو، پیگیری مستمر و مشارکت جدی همه دستگاه‌های مسئول است.