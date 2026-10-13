تاثیر تخمه کدو در تنظیم فشارخون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو هلث، تقریباً نیمی از بزرگسالان دچار فشار خون بالا هستند (فشار خون ۱۳۰/۸۰ میلی‌متر جیوه یا بالاتر). این عارضه اغلب علائم آشکاری ندارد، اما در صورت عدم درمان، می‌تواند خطر سکته قلبی و مغزی را افزایش دهد.

«کران کمپبل» متخصص تغذیه و رژیم‌درمانی، می‌گوید: «برخی مواد غذایی این توانایی را دارند که باعث گشاد یا تنگ شدن عروق شوند، التهاب شریان‌ها را کاهش دهند و سلامت کلی سیستم قلبی-عروقی را ارتقا بخشند.»

تخمه کدو منبعی از منیزیم، پتاسیم و آرژنین است؛ مواد مغذی‌ای که در تنظیم فشار خون نقش دارند. چه تخمه‌ها را از دل یک کدوی تازه بیرون آورده و برشته کنید و چه آن‌ها را به‌صورت آماده از فروشگاه بخرید، هر دو حالت فواید تغذیه‌ای مشابهی دارند.

در ادامه، متخصصان تغذیه توضیح می‌دهند که چگونه مواد مغذی موجود در این دانه‌ها بر فشار خون تأثیر می‌گذارند و چگونه می‌توان با در نظر گرفتن سلامت قلب، از خوردن تخمه کدو لذت برد.

تخمه کدو منبعی عالی برای منیزیم

تخمه کدو با داشتن ۱۵۶ میلی‌گرم منیزیم در هر ۲۸ گرم- که ۳۷ درصد از نیاز روزانه بدن را تأمین می‌کند- منبعی فوق‌العاده برای این ماده مغذی حیاتی است.

«لیزا اندروز»، متخصص تغذیه، خاطرنشان می‌کند که منیزیم به شل شدن و باز شدن رگ‌های خونی کمک کرده و در نتیجه فشار خون را کاهش می‌دهد. این فرایند می‌تواند مقاومت در برابر جریان خون را کم کرده و به حفظ فشار خون در حد سالم کمک کند.

مطالعه‌ای روی بیش از ۲۴ هزار بزرگسال نشان داد افرادی که بیشترین میزان منیزیم را مصرف می‌کردند، در مقایسه با کسانی که کمترین میزان مصرف را داشتند، ۳۴ درصد کمتر در معرض خطر ابتلا به فشار خون بالا بودند.

وجود آرژنین در تخمه کدو

آرژنین یک واحد سازنده اسید آمینه است که بدن آن را به اکسید نیتریک تبدیل می‌کند؛ ماده‌ای شیمیایی که بر فشار خون تأثیر می‌گذارد.

کمپبل توضیح می‌دهد: «اکسید نیتریک را مانند پیامی در نظر بگیرید که به رگ‌های خونی فرمان می‌دهد تا کاملاً باز شوند.»

اکسید نیتریک با کمک به شل شدن و باز شدن رگ‌های خونی، به خون اجازه می‌دهد با مقاومت کمتری جریان یابد و به کاهش فشار خون کمک کند. در حالی که شواهد نشان نمی‌دهد که چگونه آرژنین موجود در تخمه کدو به طور خاص فشار خون را کاهش می‌دهد، تحقیقات دیگر در مورد مکمل‌های آرژنین، فواید آن را نشان می‌دهد. یک تجزیه و تحلیل، کاهش متوسط ۶.۴ میلی‌متر جیوه در فشار خون سیستولیک و کاهش ۲.۶ میلی‌متر جیوه در فشار خون دیاستولیک را با مکمل‌های آرژنین نشان داد. با این حال، تخمه کدو نسبتاً بی‌خطر است و افزودن آنها به رژیم غذایی شما ممکن است مقداری از فشار خون را از طریق آرژنین پشتیبانی کند.

تخمه کدو منبع پتاسیم

«ایمی دیویس»، متخصص تغذیه، توضیح می‌دهد: «تخمه کدو همچنین حاوی پتاسیم است که به کلیه‌ها کمک می‌کند سدیم را از طریق ادرار دفع کنند و تنش در دیواره رگ‌های خونی را کاهش دهند.»

هر وعده ۲۸ گرمی تخمه کدو بدون نمک، ۲۲۳ میلی‌گرم پتاسیم، تقریباً ۵٪ از مقدار روزانه برای بزرگسالان، را تامین می کند. پتاسیم با کمک به بدن در حذف سدیم اضافی، از تعادل مایعات پشتیبانی می‌کند که بر تنظیم فشار خون تأثیر می‌گذارد.

تخمه کدو منبع عالی چربی‌های غیراشباع

تخمه کدو تنبل منبع عالی چربی‌های غیراشباع است که تقریباً ۱۰ گرم در هر وعده‌ی ۳۰ گرمی ارائه می‌دهد. چربی‌های غیراشباع می‌توانند از سلامت قلب پشتیبانی کنند، به خصوص زمانی که جایگزین چربی اشباع در رژیم غذایی شوند.

به گفته محققان: «یک رژیم غذایی سرشار از چربی‌های اشباع به ترتیب بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک تأثیر متوسطی می‌گذارد. چربی‌های غیراشباع ممکن است کلسترول بد LDL را کاهش دهند، که می‌تواند تجمع پلاک را که فشار خون را در دیواره‌های شریانی افزایش می‌دهد، کاهش دهد. هنگامی که پلاک در شریان‌ها جمع می‌شود، جریان خون را دشوارتر می‌کند و فشار بیشتری بر دیواره‌های شریانی وارد می‌کند و فشار خون را افزایش می‌دهد.»

یک مشت کوچک یا یک چهارم فنجان تخمه کدو، تقریباً ۱۶۳ کالری به علاوه‌ی انبوهی از مواد مغذی دیگر برای حمایت از فشار خون فراهم می‌کند. تخمه کدو خام یا بدون نمک را انتخاب کنید.