فکت چک؛ اخباری که ۲۰ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-موکول شدن خوداظهاری و پرداخت افزایش اعتبار کالابرگ به ماه آبان
منبع تکذیبیه: سازمان برنامه
-مهاجرت زینب ابوطالبی مجری رسانه ملی از ایران
منبع تکذیبیه: تسنیم
-پلمپ شدن دو مجموعه ورزشی انقلاب و کشوری به دلیل عدم اجرای مسائل فرهنگی
منبع تکذیبیه وزارت ورزش
-ادعاهای مربوط به تحویل نفت به چهار شرکت تراستی بدهکار، انعقاد قرارداد مستقیم با پالایشگاههای چینی، نحوه خاتمه قرارداد و مطالبه خسارت
منبع تکذیبیه: وزارت نفت
-فراهم کردن تسهیلات ویژه برای حضور فرزندان مسئولان در دانشگاهها بدون آزمون
منبع تکذیبیه: کمیسیون آموزش مجلس
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