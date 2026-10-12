فکت چک؛ اخباری که ۲۰ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-موکول شدن خوداظهاری و پرداخت افزایش اعتبار کالابرگ به ماه آبان

منبع تکذیبیه: سازمان برنامه

-مهاجرت زینب ابوطالبی مجری رسانه ملی از ایران

منبع تکذیبیه: تسنیم

-پلمپ شدن دو مجموعه ورزشی انقلاب و کشوری به دلیل عدم اجرای مسائل فرهنگی

منبع تکذیبیه وزارت ورزش

-ادعاهای مربوط به تحویل نفت به چهار شرکت تراستی بدهکار، انعقاد قرارداد مستقیم با پالایشگاه‌های چینی، نحوه خاتمه قرارداد و مطالبه خسارت

منبع تکذیبیه: وزارت نفت

-فراهم کردن تسهیلات ویژه برای حضور فرزندان مسئولان در دانشگاه‌ها بدون آزمون

منبع تکذیبیه: کمیسیون آموزش مجلس