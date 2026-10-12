گلپایگان در مسیر هوشمندسازی گام بلندی برداشت

احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چهاردهمین همایش شهرداران استان اصفهان که باحضوردکتر نصرتی معاون وزیر و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و استاندار و ۱۱۴ شهردار از سراسر استان برگزار شد،اظهار کرد: ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت‌های شهری به معرفی ۱۰ شهردار برتر انجامید؛ شهردارانی که هرکدام به دلیل پیشبرد شاخص‌های کلیدی توسعه در حوزه‌های اختصاصی، به‌عنوان مدیر نمونه استان شناخته شدند.

وی افزود:شهرداری گلپایگان با تمرکز بر تحول دیجیتال و پیاده‌سازی زیرساخت‌های نوین، عنوان برترین شهردار استان در حوزه فناوری ارتباطات و هوشمندسازی را از آن خود کرد و در جمع ۱۰ شهردار برترهای استان قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت توسعه فناوری در مدیریت شهری افزود: یکی از اولویت‌های اصلی ما در شهرداری، حرکت از شیوه‌های سنتی اداره شهر به سمت مدیریت هوشمند و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرعت، دقت و کیفیت ارائه خدمات به شهروندان باشد.

به گفته وی: در این مسیر، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را به‌عنوان یکی از الزامات اساسی مدیریت نوین شهری دنبال کرده‌ایم و تلاش ما بر این بوده است که با تقویت زیرساخت‌های فنی، بستر مناسبی برای ارائه خدمات پایدار و کارآمد فراهم کنیم.

شهردار گلپایگان با تأکید بر نقش شفافیت در مدیریت شهری افزود: استفاده از سامانه‌های هوشمند و به‌کارگیری ابزارهای نوین ارتباطی می‌تواند به شفاف‌سازی فرآیندها، تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات و کاهش مراجعات حضوری کمک کند و ارتباط مؤثرتری میان شهرداری و مردم شکل دهد.

وی ادامه داد: هوشمندسازی تنها به استفاده از تجهیزات و نرم‌افزارهای جدید محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم اصلاح فرآیندها، ارتقای دانش تخصصی کارکنان و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف شهرداری است. بر همین اساس، تلاش می‌کنیم فناوری را به ابزاری مؤثر برای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد مجموعه مدیریت شهری تبدیل کنیم.

شهردار گلپایگان خاطرنشان کرد: کسب عنوان برتر استان در حوزه فناوری ارتباطات و هوشمندسازی، حاصل تلاش مجموعه همکاران شهرداری و همراهی نیروهای متخصص این حوزه است. این موفقیت در عین حال مسئولیت ما را برای ادامه مسیر، تکمیل زیرساخت‌های دیجیتال و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان بیشتر می‌کند و امیدواریم با تداوم این رویکرد، گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه پایدار و مدیریت هوشمند شهر گلپایگان برداریم.

مهاجری ابراز کرد: در سال‌های اخیر با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، گام‌های مؤثری در مسیر نوسازی نظام مدیریت شهری برداشته است. توجه به ظرفیت‌های فناوری نوین و حرکت به سمت هوشمندسازی خدمات، از جمله رویکردهایی است که با هدف افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد:این موفقیت نشان‌دهنده اهمیت جایگاه فناوری در مدیریت شهری و ضرورت استفاده از ابزارهای دیجیتال برای بهبود عملکرد بخش‌های مختلف شهرداری است. توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، تسهیل فرآیندهای اداری و افزایش شفافیت در ارائه خدمات می‌تواند زمینه‌ساز کاهش بروکراسی و تسریع در پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان باشد.