نویدکیا: طاهری آمار وحشتناکی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر، در نشست خبری پیش از دیدار با ذوب آهن اظهار کرد:ذوب‌آهن و ما بازی قبلی را به خوبی پشت سر گذاشتیم و شرایط روانی خوبی داریم، بازی فردا برای ما خیلی سخت و مهم است.

وی افزود: بازی در فولادشهر سخت است، ذوب‌آهن بازی خیلی خوبی انجام می‌دهد، باید خیلی با دقت بازی کنیم تا آیبسب نبینیم، امیدوارم فردا هم بازی خوبی باشد مثل دربی های قبلی باشد تا هواداران بازی خوبی ببینند و ما هم امتیاز خوبی کسب کنیم.

نویدکیا تصریح کرد: با یک بازی نمی‌توان احساساتی شد، تیم باید روند را دد طول فصل حفظ کند؛ فقط نباید وقتی تیم می‌برد نیمه پر لیوان را دید، در صورت باخت نیز این موضوع صادق است؛ باید منطقی باشیم و برای طول فصل که سخت و طولانی است آماده باشیم.

سرمربی سپاهان گفت: سال قبل چند اخراجی در ابتدای فصل داشتیم ولی بعد شرایط بهتر شد، امسال هم بازی‌های قبلی مشکلی نداشتیم، کسری باریکن مهم و تاثیرگذاری است و نمی‌خواستم به این راحتی از دستش بدهم.

وی افزود: به عنوان سرمربی باید منطقی باشم و وقتی می‌بینیم تیم ۶ گل زده و مهاجم هدف گل نزده است، باید به او فرصت می‌دادم و به او هم باید حق داد که یک بازیکن ۱۹ ساله ممکن است، نتوانسته خودش را کنترل کند؛ بین کارت اول و دوم کسری فاصله‌ای نبود تا تعویضش کنیم؛ کسری آمارهای وحشتناکی در جی‌پی‌اس داشت و از نظر دوندگی خیلی خوب است‌.

نویدکیا در خصوص ذوب‌آهن نیز گفت: ذوب‌آهن یکی از بهترین خطوطش، خط هافبکش است، فوتبال را به عنوان هوادارا نگاه نکنیم، منطقی باشیم و بدانیم که ذوب‌آهن یکی از بهترین هافبک‌های ایران را دارد.

سرمربی سپاهان گفت: فوتبال بازی‌ای نیست که از قبل بتوان در خصوص همه چیز تصمیم گرفت، یک سری شرایط مربوط به روز بازی است؛ دربی اصفهان همیشه گل داشته است.

وی در رابطه با مربیان بدنساز سپاهان گفت: هم سال گذشته و هم امسال مربیان بدنساز خوبی داشتیم و حرفه ای بودند و سبک‌های‌مختلف دارند، در همه جای‌ دنیا مصدومیت یک بازیکن در طول هفته امری طبیعی است.

نویدکیا تصریح کرد: شرایط تیم از نطر جسمانی خوب بود اما بدشانسی هایی داشتیم یا جا به جایی‌ زمین های تمرین در فصل گدشته باعث شد که مصدومیت ها بیشتر باشد.