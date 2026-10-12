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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱

گالیکشی‌ها بار دیگر پای عهد خود ایستادند

گالیکشی‌ها بار دیگر پای عهد خود ایستادند

گالیکش- مردم گالیکش با حضور در تجمع شبانه، بر حفظ وحدت و تداوم حمایت خود از آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.

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کد مطلب 6976052

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