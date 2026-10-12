https://mehrnews.com/x3djvr ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱ کد مطلب 6976052 استانها گلستان استانها گلستان ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱ گالیکشیها بار دیگر پای عهد خود ایستادند گالیکش- مردم گالیکش با حضور در تجمع شبانه، بر حفظ وحدت و تداوم حمایت خود از آرمانهای انقلاب تأکید کردند. دریافت 12 MB کد مطلب 6976052 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم برازجان در شب ۲۲۶ پیام مردم بندرعباس در اجتماع شبانه حضور پرشور مردم شیروان در شب دویست و پنجاه و ششم تجمعات شبانه دویست و بیست و ششمین موج حضور بجنوردیها در میدان برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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