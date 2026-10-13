۲۵۰ هزار نخ سیگار قاچاق در شهرضا توقیف شد

سرهنگ شکرالله پورخاقان، در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی پلیس برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و صیانت از سلامت اقتصادی جامعه، مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا، کنترل دقیق خودروهای عبوری را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در جریان این عملیات، مأموران به یک دستگاه اتوبوس مسافربری که در حال تردد از این محور بود، مشکوک شده و با هماهنگی‌های لازم خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با بیان اینکه مأموران یگان تکاوری نیز در این عملیات همکاری داشتند، گفت: در بازرسی دقیق صورت گرفته از این اتوبوس، ۲۵۰ هزار نخ سیگار خارجی که به‌صورت قاچاق بارگیری شده بود، کشف و ضبط شد.

سرهنگ پورخاقان ارزش ریالی این محموله قاچاق را بنا بر نظر کارشناسان مربوطه، ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: پرونده این تخلف تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

این مقام انتظامی با تاکید بر نقش استراتژیک ایستگاه شهید امامی در کنترل محورهای مواصلاتی جنوب استان اصفهان تصریح کرد: پلیس با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی و اشراف اطلاعاتی، اجازه نخواهد داد محورهای این شهرستان به جولانگاهی برای قاچاقچیان کالا و ارز تبدیل شود.

وی با دعوت از شهروندان برای مشارکت در تأمین امنیت اقتصادی، ابراز کرد: از مردم عزیز درخواست داریم هرگونه اخبار و اطلاعات پیرامون فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق کالا را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا برخورد قاطع با متخلفان در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.