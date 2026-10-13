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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۹

۲۵۰ هزار نخ سیگار قاچاق در شهرضا توقیف شد

۲۵۰ هزار نخ سیگار قاچاق در شهرضا توقیف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف یک محموله بزرگ سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور مواصلاتی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ شکرالله پورخاقان، در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی پلیس برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و صیانت از سلامت اقتصادی جامعه، مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا، کنترل دقیق خودروهای عبوری را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در جریان این عملیات، مأموران به یک دستگاه اتوبوس مسافربری که در حال تردد از این محور بود، مشکوک شده و با هماهنگی‌های لازم خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با بیان اینکه مأموران یگان تکاوری نیز در این عملیات همکاری داشتند، گفت: در بازرسی دقیق صورت گرفته از این اتوبوس، ۲۵۰ هزار نخ سیگار خارجی که به‌صورت قاچاق بارگیری شده بود، کشف و ضبط شد.

سرهنگ پورخاقان ارزش ریالی این محموله قاچاق را بنا بر نظر کارشناسان مربوطه، ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: پرونده این تخلف تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

این مقام انتظامی با تاکید بر نقش استراتژیک ایستگاه شهید امامی در کنترل محورهای مواصلاتی جنوب استان اصفهان تصریح کرد: پلیس با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی و اشراف اطلاعاتی، اجازه نخواهد داد محورهای این شهرستان به جولانگاهی برای قاچاقچیان کالا و ارز تبدیل شود.

وی با دعوت از شهروندان برای مشارکت در تأمین امنیت اقتصادی، ابراز کرد: از مردم عزیز درخواست داریم هرگونه اخبار و اطلاعات پیرامون فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق کالا را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا برخورد قاطع با متخلفان در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.

کد مطلب 6976231

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