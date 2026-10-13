کلنگ احداث هتلی با اعتبار ساخت ۲ همت در قم به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه احداث هتل‌بوتیک در محله باجک قم، عصر سه‌شنبه با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی معاون وزیر گردشگری، اکبر بهنام‌جو استاندار قم، بهزاد احمدی‌فارسانی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان قم و جمعی از مسئولان و فعالان صنعت گردشگری کلنگ‌زنی شد.



این طرح با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان و برخورداری از ۶ هزار و ۸۵۰ مترمربع زیربنا، در راستای گسترش امکانات اقامتی شهر قم و افزایش تنوع خدمات قابل ارائه به گردشگران اجرا می‌شود.



آغاز عملیات اجرایی این پروژه در شرایطی صورت می‌گیرد که توسعه زیرساخت‌های اقامتی از مؤلفه‌های مهم تقویت ظرفیت گردشگری شهری محسوب می‌شود و ایجاد اقامتگاه‌هایی با الگوهای متفاوت می‌تواند دامنه انتخاب گردشگران را متناسب با نیازها و ترجیحات آنان گسترش دهد.



هتل‌بوتیک‌ها به‌عنوان یکی از گونه‌های اقامتگاه در صنعت گردشگری، بر ایجاد فضایی متمایز با توجه به ویژگی‌های معماری و هویت فرهنگی مقصد تأکید دارند و در کنار سایر مراکز اقامتی، بخشی از ظرفیت میزبانی از مسافران را تشکیل می‌دهند.



توسعه این نوع اقامتگاه‌ها با تکیه بر ویژگی‌های بومی و فرهنگی هر منطقه، می‌تواند به تنوع‌بخشی به خدمات گردشگری و ایجاد گزینه‌های متفاوت برای اقامت مسافران کمک کند.



پروژه هتل‌بوتیک محله باجک نیز در چارچوب همین رویکرد و با هدف تقویت زیرساخت‌های اقامتی قم در حال آغاز است و اجرای آن ظرفیت تازه‌ای را به مجموعه امکانات میزبانی گردشگران در این شهر اضافه خواهد کرد.



پیوند ظرفیت‌های اقامتی با جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی قم نیز می‌تواند در شکل‌گیری تجربه‌ای کامل‌تر از سفر مؤثر باشد و زمینه بهره‌مندی گردشگران از خدمات متنوع‌تر در جریان حضور در این شهر را فراهم سازد.



آغاز عملیات اجرایی این پروژه با سرمایه‌گذاری ۲ همتی، بیانگر ورود سرمایه به حوزه توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهری است، حوزه‌ای که گسترش آن می‌تواند به افزایش تنوع مراکز اقامتی و تقویت توان میزبانی قم از گردشگران کمک کند.