توزیع یک میلیارد و ۷۸ میلیون مترمکعب گاز در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی شامگاه سه شنبه در دیدار با بازرس کل قضایی استان، ضمن تبریک سالروز تأسیس سازمان بازرسی، گزارشی از عملکرد این شرکت ارائه کرد و افزود: در طول سال گذشته یک میلیارد و ۷۸ میلیون مترمکعب گاز در استان توزیع شده است.

وی با اشاره به اینکه کل مشترکان استان ۲۳۴ هزار مورد است، اظهار داشت: از این تعداد، ۲۱۴ هزار مشترک خانگی و مابقی صنعتی و تجاری هستند.

سلیمانی با تقدیر از خدمات جهاد گونه همکاران خود در ایام جنگ‌ های ۱۲ روزه و جنگ رمضان و حمله مستقیم به ایستگاه لیزن صالح‌آباد، تصریح کرد: ایثار مجموعه گاز استان از مدیران تا کارکنان و مهندسان در این شرایط ستودنی بود.

مدیرعامل شرکت گاز ایلام با تأکید بر اینکه گاز یک سرمایه ملی است و فقط مختص استان نیست، گفت: هرچند وجود پالایشگاه در استان ایلام نعمت بزرگی است، اما باید به فکر هموطنان دیگرمان در جای جای ایران اسلامی نیز باشیم.

وی از بازدید و بررسی تمام خطوط تغذیه و توزیع گاز در استان و برنامه‌ریزی برای رفع ایرادات و مشکلات آنها خبر داد و افزود: با تلاش تیم مدیریتی شرکت، بودجه بسیار خوبی برای مقاوم‌ سازی و بهسازی خطوط و شبکه توزیع جذب شده است.

سلیمانی با اعلام اینکه کلیه تیم‌های واکنش سریع شرکت در آمادگی کامل به سر می‌برند و آماده ورود به فصل سرد سال هستند، تأکید کرد: اجرای نظام چهار پله‌ای محاسبه گازبها در راستای اجرای عدالت است و بیش از ۹۱ درصد مشترکان در پله‌های اول و دوم قرار می‌گیرند.

وی از کلیه دستگاههای نظارتی به‌ویژه سازمان بازرسی کل خواست تا این شرکت را در برخورد با پدیده شوم گاز دزدی و دستکاری کنتورها یاری کنند و تأکید کرد: برخورد با مشترکان بد مصرف در دستور کار این شرکت قرار دارد.

همچنین بازرس کل قضایی استان ایلام، نیز در این دیدار ضمن تشکر از زحمات مدیرعامل و کارکنان شرکت گاز استان، گفت: جا دارد از آقای مهندس سلیمانی بابت تذکرات صادقانه خود برای رعایت الگوی مصرف در ادارات تشکر کنم که این خود روحیه‌ای انقلابی و درست است.

مالک روشنی بر سرمایه‌گذاری روی هوشمند کردن کنتورها و پایش هوشمند مصرف گاز تأکید کرد و افزود: پیشنهاد داده‌ام که در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان، دستگاههای خدمات‌ رسان به جهت ارائه راهکارهای مصرف بهینه و درست انرژی حضور داشته باشند.

روشنی با تأکید بر اینکه رعایت الگوی مصرف انرژی به‌ویژه گاز را باید از خودمان شروع کنیم، اظهار داشت: برای مشترکینی که الگوی مصرف را رعایت کرده‌اند، مشوق‌ هایی در نظر گرفته شود و به مردم نیز اطلاع‌رسانی شود.

وی خواستار اطلاع‌رسانی وضعیت عملکرد چهار پله مصرف گاز و نحوه محاسبه قبوض به صورت موشن‌ گرافی و اینفوگرافی به مردم شد و تصریح کرد: هرجایی که مردم همراه باشند، قطعاً موفقیت حاصل می‌شود.

بازرس کل قضایی استان ایلام با تأکید بر اینکه مسئولان خودشان باید ناظر کار خود و زیرمجموعه خود باشند، تصریح کرد: سرقت آب، برق و گاز جرم است و در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و ما برای برخورد با این پدیده شوم در کنار دستگاههای خدمات‌ رسان هستیم.