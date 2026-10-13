برگزاری رویداد میدانیار در دامغان با حضور بیش از ۱۰۰ تیم

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد میدانیار به همت بسیج محلات دامغان، همزمان با شب‌های اقتدار و صلابت مردم این شهرستان، طی چند شب برگزار شده است؛ رویدادی که با هدف آموزش مفاهیم آمادگی دفاعی در قالب برنامه‌های متنوع رزمی، آموزشی و فرهنگی و با مشارکت مردم و اقشار مختلف بسیجیان برگزار می‌شود.

میدانیار ابتکاری میدانی است که تلاش دارد بخشی از مهارت‌های مرتبط با آمادگی دفاعی را به‌صورت نظری و عملی آموزش دهد. استقبال شهروندان و بسیجیان از این رویداد و حضور بیش از ۱۰۰ تیم در مرحله نخست، نشان‌دهنده اقبال شرکت‌کنندگان به برنامه‌های متنوع آن است.

سرهنگ احمد حسین‌پور، فرمانده سپاه دامغان، در حاشیه برگزاری این رویداد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله نخست مسابقات میدانیار با حضور ۱۰۰ تیم در شهرستان دامغان برگزار شد.

وی با بیان اینکه این رویداد بخش‌های متنوعی را در حوزه‌های رزمی و دفاعی، امداد و نجات، فرهنگی و آشنایی با سلاح در بر می‌گیرد، افزود: باز و بسته کردن سلاح، آموزش‌های امدادی، ایمنی و رجزخوانی از جمله بخش‌های این رقابت‌ها است.

فرمانده سپاه دامغان با اشاره به استقبال خوب مردم، به‌ویژه بسیجیان خواهر، از این رویداد گفت: شرکت‌کنندگان از اقشار مختلف بسیج در قالب تیم‌های جداگانه در این رقابت‌ها حضور یافتند.

حسین‌پور با اشاره به راه‌یابی ۱۲ تیم به مرحله نهایی مسابقات شهرستانی بیان کرد: از میان ۱۰۰ تیم شرکت‌کننده، ۶ تیم از آقایان و ۶ تیم از بانوان به مرحله نهایی راه یافته‌اند.

وی ادامه داد: این ۱۲ تیم، مرحله نهایی رقابت‌های میدانیار را در حاشیه اجتماع اقتدار مردم شهرستان دامغان برگزار کردند و در نهایت، یک تیم برتر بانوان و یک تیم برتر آقایان به‌عنوان نمایندگان شهرستان در مسابقات استانی میدانیار حضور خواهند یافت.

فرمانده سپاه دامغان در پایان خاطرنشان کرد: نتایج نهایی رقابت‌ها و معرفی تیم‌های برتر به‌زودی اعلام خواهد شد.