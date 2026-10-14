دانشجوی دانشگاه لرستان برگزیده نخست جایزه ملی آبخیزداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «لیلا قاسمی»، دانشجوی مقطع دکترای علوم و مهندسی آبخیز دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان، با کسب عنوان منتخب اول جایزه ملی دانشجویی پروفسور سیدآهنگ کوثر در حوزه آبخوانداری و آبخیزداری، موفقیتی علمی برای این دانشگاه رقم زد.

نشست تجلیل از این دانشجوی برگزیده با حضور مهرداد دادستانی، رئیس دانشگاه لرستان، محسن عارف‌نژاد، رئیس بنیاد نخبگان استان لرستان و حسین حاتمی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان، در محل ریاست این دانشگاه برگزار شد.

تأکید رئیس دانشگاه لرستان بر اهمیت موفقیت‌های علمی دانشجویان

مهرداد دادستانی، رئیس دانشگاه لرستان، در این نشست ضمن تبریک کسب این موفقیت علمی، اظهار کرد: کسب چنین رتبه‌هایی در عرصه‌های علمی، نه‌تنها افتخاری برای دانشجو، بلکه مایه سربلندی و افتخار جامعه دانشگاهی استان لرستان است.

برگزیده شدن دانشجوی لرستانی پس از داوری آثار ملی

محسن عارف‌نژاد، رئیس بنیاد نخبگان استان لرستان نیز در این نشست گزارشی از روند برگزاری جایزه ملی دانشجویی پروفسور سیدآهنگ کوثر ارائه کرد و گفت: این رویداد ملی به همت بنیاد نخبگان استان فارس و با حمایت بنیاد ملی نخبگان برگزار شده است.

وی افزود: پس از بررسی آثار ارسالی دانشجویان از سراسر کشور توسط کارگروه علمی و هیئت داوران، لیلا قاسمی، دانشجوی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان، موفق به کسب رتبه نخست و عنوان منتخب اول در حوزه تخصصی آبخوانداری و آبخیزداری شد.

گفتنی است دکتر علی حقی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان و استاد این دانشگاه، راهنمایی علمی این دانشجو را بر عهده داشته است.