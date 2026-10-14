مجوز ایجاد شهرک فناوری در لرستان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی‌شاه‌آباد در نشست با فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی لرستان، با اشاره به روند اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور اظهار کرد: تاکنون نزدیک به ۶.۵ همت از تسهیلات ریالی این سفر جذب شده که لرستان را در زمره استان‌های پیشرو در جذب این منابع قرار داده است.

وی با اشاره به عملکرد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در استان افزود: در سال گذشته حدود ۲۸ همت سرمایه‌گذاری جدید از سوی بخش خصوصی در لرستان انجام شد که نشان‌دهنده ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی است.

ضرورت حمایت هدفمند از استان‌های کمترتوسعه‌یافته

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با تأکید بر لزوم توزیع متوازن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور تصریح کرد: توسعه ایران بدون توسعه هم‌زمان استان‌ها امکان‌پذیر نیست و تمرکز امکانات در چند استان نمی‌تواند زمینه‌ساز تحقق توسعه پایدار در همه مناطق کشور باشد.

امیدی‌شاه‌آباد با اشاره به نیاز استان‌هایی مانند لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، خراسان شمالی و جنوبی و سیستان و بلوچستان به حمایت‌های بیشتر، گفت: این استان‌ها برای جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی به حمایت‌های هدفمندتر و متناسب با شرایط خود نیاز دارند.

وی ادامه داد: جذب سرمایه‌گذار در استان‌های برخوردار با شرایط متفاوتی همراه است؛ به‌گونه‌ای که در برخی مناطق، سرمایه‌گذاران از میان فرصت‌های متعدد، محل اجرای طرح خود را انتخاب می‌کنند، اما در لرستان باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران فراهم شود و مشکلات پیش روی فعالیت اقتصادی آنان با پیگیری و برگزاری جلسات تخصصی برطرف شود.

لزوم طراحی مشوق‌های ویژه برای سرمایه‌گذاری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت استفاده از مشوق‌های متناسب با شرایط استان بیان کرد: برای جذب سرمایه‌گذار، پیگیری‌های اجرایی به‌تنهایی کافی نیست و باید مشوق‌های ویژه‌ای نیز در نظر گرفته شود.

وی افزود: نمی‌توان برای شهرک‌های صنعتی لرستان همان الگوی مورد استفاده در استان‌های برخوردار را اجرا کرد؛ بلکه مناطق کمترتوسعه‌یافته به سازوکارهای حمایتی متناسب با شرایط اقتصادی و زیرساختی خود نیاز دارند.

شهرک فناوری لرستان در انتظار تأمین زمین و منابع مالی

امیدی‌شاه‌آباد با اشاره به برنامه ایجاد شهرک فناوری در لرستان گفت: مجوز ایجاد این شهرک برای استان صادر شده و پیگیری‌ها برای اختصاص زمین مناسب در حال انجام است.

وی تأمین منابع مالی را از الزامات تحقق این طرح دانست و افزود: اجرای شهرک فناوری به منابع مالی نیاز دارد و انتظار می‌رود فعالان اقتصادی نیز برای تحقق این برنامه و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با آن به استان کمک کنند.

حمایت نتیجه‌محور از خوشه‌های صنعتی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان همچنین با اشاره به ظرفیت خوشه‌های صنعتی استان در حوزه‌های سنگ، آبزیان، عسل، فرش و گلیم و پلاستیک، خواستار حمایت بیشتر از این بخش‌ها شد.

وی تأکید کرد: حمایت از خوشه‌های صنعتی باید نتیجه‌محور باشد و به فعالیت‌های معمول و تکراری محدود نشود؛ بلکه این حمایت‌ها باید به تقویت فعالیت اقتصادی، افزایش توان تولیدی و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود منجر شود.

پیگیری تصویب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بروجرد

امیدی‌شاه‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت منطقه ویژه اقتصادی بروجرد اشاره کرد و گفت: طرح جامع این منطقه در مراحل تأیید قرار دارد، اما روند بررسی آن در شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی طولانی شده است.

وی خواستار همکاری برای تسریع در تصویب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بروجرد شد و افزود: در کنار پیگیری روند تصویب، ضروری است امکان بهره‌مندی واحدهای مستقر در این منطقه از مزایای مناطق ویژه اقتصادی، تا زمان نهایی‌شدن مراحل تصویب، مورد بررسی قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به زیرساخت‌های موجود در منطقه ویژه اقتصادی بروجرد خاطرنشان کرد: این منطقه از ظرفیت‌هایی مانند گمرک، تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز برخوردار است و فراهم‌شدن امکان بهره‌مندی کامل واحدهای اقتصادی مستقر در آن از مزایای منطقه ویژه می‌تواند به تقویت فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی کمک کند.