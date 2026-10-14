نسل جوان را با زبان هنر به دنیای شهدا پیوند بزنیم

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی، بعدازظهر چهارشنبه، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی، خبرگزاری‌ها و فضای مجازی برای انتقال هنرمندانه فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان تأکید کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران با اشاره به اهمیت زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: دوران دفاع مقدس گنجینه‌ای بی‌بدیل از ارزش‌های انسانی و اسلامی است و امروز رسالت خطیری بر دوش فعالان عرصه فرهنگ و رسانه قرار دارد تا این میراث گران‌قدر را با زبان هنر و ابزارهای نوین به نسل جوان منتقل کنند.

وی با تأکید بر اینکه روش‌های سنتی پاسخگوی نیازهای نسل امروز نیست، خاطرنشان کرد: خاطرات، سبک زندگی و وصایای شهدا باید در قالب‌های خلاقانه رسانه‌ای، تولیدات فاخر صدا و سیما، گزارش‌های خبری خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و پلتفرم‌های فضای مجازی به بهترین نحو ممکن روایت و تبیین شود.

تبیرئی در ادامه بر ضرورت همکاری مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای تولید محتوای اثرگذار درباره زندگی شهدا تأکید کرد و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین روایتگری را زمینه‌ای برای آشنایی بیشتر نسل جوان و اقشار مختلف مردم با ارزش‌های دفاع مقدس دانست.