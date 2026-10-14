به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محبی نجم‌آبادی در دومین نشست ویژه مجلس شورای اسلامی به منظور استماع برنامه‌ها و سوابق مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با بیان اینکه ملت بزرگ و شریف و تمدنی ایران اسلامی حذف شدنی نیست و جهان عظمت و مقاومت و رویکرد تمدنی این ملت بزرگ و جبهه مقاومت را به نظاره نشسته است، وزارت دفاع ایران را مرکز ثقل مقاومت و دفاع از حق و حقیقت و محل تصمیمات راهبردی و اجرای دستورات فرماندهی کل قوا خواند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس، گفت: سردار اخلاقی فردی از درون خانواده وزارت دفاع و مجموعه‌ای است که قاطبه آنان در جایگاه تولید و تحقیق و توسعه حوزه دفاع و نیروهای مسلح هستند. فردی انقلابی با سابقه تحقیقاتی و عملیاتی و اجرایی و تحول‌گرا و نتیجه‌گرا، یار همیشگی شهید تهران مقدم و مسلط بر حوزه مولفه قدرت نظامی ایران، یعنی حوزه موشکی است.

محبی نجم‌آبادی با بیان اینکه فرایند معرفی وزیر پیشنهادی تایید می‌کند که دقت لازم در شایستگی و صلاحیت صورت گرفته است، اضافه کرد: اعتقاد سردار اخلاقی به وحدت ساحات و یاور صدیق جبهه مقاومت از یمن قهرمان تا غزه مظلوم است، رویکرد علمی او و استفاده از میراث امام شهید یعنی شرکت‌های دانش‌بنیان و توجه ویژه به این حوزه یکی از موارد مهم و برجسته در برنامه‌های سردار اخلاقی است.

وی با تأکید بر اینکه توجه خاص به منابع و مدیریت مصرف و توجه به معیشت نیروهای نظامی و انتظامی مسئله بسیار مهمی است؛ گفت: از همکارانم در مجلس درخواست دارم در چنین موقعیت حساسی که در میانه جنگ هستیم و این انتخاب ارزشمند با سوابق علمی اتفاق افتاده است، با رای بسیار بالا به سردار اخلاقی، کمک کنیم وزارت دفاع در جایگاه واقعی خودش بتواند از منافع ملی و مولفه قدرت نظام دفاع کند.