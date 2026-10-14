عباسی: مذاکره با آمریکا نباید منافع ملی را تضعیف کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، در مراسمی به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری (س)، با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال و منافع ملی کشور گفت: مسئله اصلی در مذاکره با آمریکا، صرفاً انجام مذاکره نیست، بلکه باید مشخص باشد این روند بر چه مبنایی انجام می‌شود و آیا استقلال، حقوق و منافع ملی ایران در آن حفظ خواهد شد یا خیر.

وی با اشاره به پیام ماندگار واقعه عاشورا اظهار کرد: بررسی تاریخ نشان می‌دهد که پیروزی و شکست را نمی‌توان صرفاً بر اساس نتایج ظاهری و مقطعی حوادث ارزیابی کرد؛ چراکه گاهی آنچه در نگاه نخست شکست به نظر می‌رسد، در گذر زمان به ماندگارترین پیروزی تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به ایستادگی امام حسین (ع) در برابر یزید و نقش حضرت زینب (س) در زنده نگه‌داشتن پیام کربلا افزود: امام حسین (ع) حاضر نشد در برابر ظلم و انحراف تسلیم شود و حضرت زینب (س) نیز با وجود تحمل مصائب سنگین کربلا، پیام عاشورا را زنده نگه داشت؛ به‌گونه‌ای که پس از قرن‌ها، نام و مکتب اهل‌بیت (ع) همچنان در تاریخ ماندگار است.

نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت شناخت اصول و مبانی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، موضوع مذاکره با آمریکا را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: اصل موضوع، صرفاً مذاکره کردن نیست، بلکه باید مشخص شود این مذاکره بر چه مبنایی انجام می‌شود و آیا در این مسیر، استقلال، حقوق و منافع ملی کشور حفظ خواهد شد یا خیر.

وی با اشاره به اصول استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: پایبندی به اصول از الزامات اساسی در مواجهه با فشارهای خارجی است و نباید اجازه داد مذاکره به ابزاری برای تحمیل خواسته‌های یک‌جانبه تبدیل شود.

عباسی همچنین با اشاره به تحولات ونزوئلا و عراق و طرح دیدگاه خود درباره سیاست‌های آمریکا در قبال کشورهای دیگر، بر ضرورت هوشیاری در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی تأکید کرد و توجه به پیامدهای وابستگی در حوزه‌های راهبردی را ضروری دانست.

این نماینده مجلس با اشاره به شیوه‌های نفوذ، حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی را از عرصه‌هایی دانست که نیازمند توجه و بررسی دقیق هستند.

عباسی تأکید کرد: حفظ استقلال و صیانت از منافع ملی مستلزم شناخت تهدیدهای مختلف و هوشیاری در برابر عواملی است که می‌توانند بر تصمیم‌گیری‌های کشور و استقلال آن تأثیر بگذارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ایمان و استقامت را از مؤلفه‌های مهم پیروزی دانست و با استناد به آیه ۱۳۹ سوره آل‌عمران، «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ»، اظهار کرد: قدرت ظاهری و امکانات مادی تنها عوامل تعیین‌کننده در سرنوشت ملت‌ها نیستند، بلکه ایمان، صبر، پایداری و توکل بر خداوند نیز در مسیر دستیابی به پیروزی نقش اساسی دارند.

عباسی با یادآوری داستان طالوت و جالوت در قرآن کریم، بر اهمیت مقاومت در برابر قدرت‌های بزرگ‌تر و ضرورت حفظ روحیه استقامت تأکید کرد و شناخت صحیح شرایط، پایبندی به مبانی اعتقادی و اعتماد به وعده‌های الهی را از عوامل مؤثر در عبور از دشواری‌ها برشمرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان، با تأکید بر ضرورت حفظ اصول و انتقال ارزش‌ها و تجربه‌ها از نسلی به نسل دیگر، هوشیاری در برابر تهدیدهای مختلف و توجه به ابعاد گوناگون استقلال کشور را ضروری دانست.