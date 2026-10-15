خبرگزاری مهر، گروه استان ها: مسئولان ما همواره در گفتگوها و سخنرانی های خود به این موضوع اشاره می کنند که بیرجند و خراسان جنوبی قطب دانشگاهی شرق کشور است و به این مسئله افتخار می کنند.

اما سوال این جا است آیا مولفه های این افتخار به شهر دانشگاهی بودن را در ابعاد مختلف مراعات می کنیم. چقدر در حوزه سرویس های دانشجویی به اندازه نیاز جامعه مخاطب اتوبوس در نظر گرفته می شود و یا آیا مسائل ایمنی ترافیک در محیط دانشگاه مراعات می شود.

سوالاتی که اتفاق ناخوشاید تصادف برای یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آن را به صورت جدی‌تر مطرح می کند.

تصادف تلخ برای عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

دانشگاه بیرجند در اطلاعیه ای درباره اتفاق تلخی که برای یک از اعضای هیئت علمی دانشگاه بر اثر یک حادثه ترافیکی رخ داده، گفت: «در هفته جاری در پی برخورد خودرو با یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند در محوطه پردیس دانشگاه، ایشان به‌شدت مجروح و برای ادامه درمان به مشهد اعزام شدند. این حادثه، هشداری جدی برای همه ماست. محوطه دانشگاه، محل تردد ایمن عابران پیاده است؛ نه محل سرعت و بی‌احتیاطی»

این موضوع باعث شد که بار دیگر مسئله ایمنی رانندگی در محیط دانشگاه بیرجند و پردیس های آن جدی و تدبیری برای آن اندیشیده شود که در نهایت در یکی از اطلاعیه های دیگر دانشگاه بیرجند آمده است «به‌منظور افزایش ایمنی دانشجویان و همکاران، مسیر ورودی پردیس شوکت‌آباد، از روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ به ضلع جنوبی، ابتدای بلوار شهید چراغچی، تغییر می‌کند و مسیر ورودی ابتدای بلوار دانش از میدان فناوری مسدود خواهد شد.

همچنین، از این تاریخ ورود خودروهای شخصی دانشجویان و خودروهای اسنپ به داخل پردیس شوکت‌آباد ممنوع خواهد بود.

همکاران محترم و دانشجویان گرامی می‌توانند از پارکینگ‌های دانشکده ادبیات، پارکینگ مرکزی و دانشکده مهندسی که به دوربین‌های نظارتی و روشنایی مجهز هستند، استفاده کنند.

همچنین، هنگام درخواست اسنپ، لطفاً نزدیک‌ترین پارکینگ مجاز را برای سوارشدن یا پیاده‌شدن انتخاب کنید.»

طبیعی است که یکی از مهمترین مولفه هایی که باعث می شود دانشجو کمتر به استفاده از وسیله نقلیه شخصی و یا گرفتن اسنپ تمایل داشته باشد حرکت به موقع سرویس های دانشگاه است، در حالی که این در روزهای اخیر شاهد هستیم که سرویس های دانشگاه به شدت کاهش پیدا کرده است.

کمبود سرویس ایاب و ذهاب و سرگردانی دانشجویان

حکیمه رضایی از دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد سرویس ها به ویژه در ساعات پایانی روز و بعد از آخرین کلاس ها بسیار کم و محدود است.

وی گفت: این موضوع باعث می شود که ما با یک ازدحام جمعیت رو به رو بوده و حتی تا پله های اتوبوس دانشجو نشسته باشد که این موضوع از نظر ایمنی بسیار خطرناک است و کافی است که ترمز ناگهانی صورت گیرد و یا به هر علتی در اتوبوس باز شود تا شاهد حادثه باشیم.

دانشجوی دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد رانندگان سرویس های دانشگاه اصول رانندگی امن را مراعات نمی کنند، تصریح کرد: برای خود من پیش آمده که به علت جمعیت زیاد در سرویس دانشگاه ایستاده بودم که با ترمز ناگهانی محکم از پشت به کف اتوبوس افتادم که واقعا استرس زا بود.

وی افزود: از طرف دیگر در هفته گذشته برای یکی از اساتید دانشکده ما اتفاق تلخی رخ داد و ماشین یکی از دانشجویان به ایشان برخورد کرد و موجب آسیب و مجروح شدن این استاد شد.

رضایی بیان کرد: همه این موارد نشان می دهد که باید بیش از قبل اصول ایمنی رانندگی در محیط دانشگاه را مد نظر قرار دهیم.

پیگیر مطالبات دانشجویان هستیم

محمدرضا ترکی، دبیر شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه بیرجند در گفت و گو با خبرنگار مهر تصریح کرد: موضوع شلوغی سرویس های دانشگاه و ازدحام در آن به این دلیل رخ داده است که شهرداری به بهانه اینکه اتوبوس نداریم، سرویس کافی در اختیار دانشگاه قرار نمی دهد.

وی بیان کرد: از طرف دیگر شهرداری می گوید که دانشگاه خارج از محدوده شهری قرار دارد و از این جهت برای برقرار شدن سرویس در آن محدوده هزینه ای از دانشگاه دریافت می کند که سال گذشته ۱۲۰ میلیون برای هر اتوبوس در ماه بوده است که امسال افزایش داشته است.

دبیرشورای صنفی رفاهی دانشگاه بیرجند تصریح کرد: شلوغی سرویس های دانشگاه هم از نظر ایمنی امر مطلوبی نیست و هم اینکه موجب می شود دانشجویان به ویژه بعد از پایان آخرین کلاس ها در غروب سرگردان شوند.

وی درباره تصادف تلخی که برای یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه رخ داد، بیان کرد:این حوادث به علت حواس پرتی، عدم رعایت قانون و ... رخ می دهد ولی باید به این نکته نیز توجه داشت حراست با ماشین هایی که غیر قانونی اقدامی را انجام دهند و ... برخورد می کند.

ترکی تصریح کرد: باید به سمت برویم که تردد غیر ضروری ماشین در محیط داخلی دانشگاه صورت نگیرد که البته این موضوع یکی – دو روزه رخ نمی دهد و زمان بر است و در حال ما پپگیر مطالبات دانشجویان هستیم.

اتوبوس هایی که شهرداری به دانشگاه اختصاص داده کم است

سید حسین حسینی، مسئول امور نقلیه دانشگاه بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قرار ما در دانشگاه بیرجند با شهرداری مبنی بر تخصیص ۵ اتوبوس برای دانشگاه بیرجند بوده است ولی در روزهای اخیر تنها دو سرویس از مبدأ یا به مقصد ابوذر از دانشگاه قرار داده اند.

وی بیان کرد: پیگیری های ما ادامه دارد ولی شهرداری با این ادعا که اولویت ما داخل شهر است و سرویس برای داخل شهر کم داریم تعداد اتوبوس های اختصاص داده شده به سرویس دانشجویی دانشگاه را کم کرده اند.

مسئول امور نقلیه دانشگاه بیرجند تصریح کرد: نکته قابل تأمل این است علاوه بر اینکه دانشجویان هنگام استفاده از سرویس کارت اتوبوس می زنند و هزینه می دهند و علاوه بر آن شهرداری برای هر اتوبوس در ماه ۴۰۰ میلیون تومان از دانشگاه می گیرند.

وی ادامه داد: این موضوع در سایر استان های کشور به هیج وجه روال نیست و حتی برای دانشگاه های خارج از شهر نیز اتوبوس تنها همان کارت شهروندی (کارت اتوبوس) مد نظرش است و از دانشگاه هیچ چیز مطالبه نمی کند.

حسینی بیان کرد: در بیرجند نیز هزینه اتوبوس برای داخل شهر اگر سه- چهار هزار تومان است برای خارج از شهر یعنی امیرآباد و حاجی آباد هشت هزار تومان است و سوال این است چرا برای سرویس دانشگاه بیرجند نیز همین رویه را شهرداری انجام نمی دهد و باز از دانشگاه هزینه های میلیونی برای هر اتوبوس مطالبه می کند.

محسن کدخدا، رئیس سازمان مدیریت حمل و نقلبار و مسافر شهرداری بیرجند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ما دو سرویس برای دانشکده کشاورزی، دو سرویس از ابوذر به سمت دانشکده شوکت و یک سرویس برای خوابگاه توحید قرار داده ایم.

وی در پاسخ به این سوال که سرویس ها در مسیر پایانه ابوذر به دانشگاه شوکت آباد بسیار کمتر از ظرفیت دانشجویان است، یادآور شد: در نامه ای این موضوع را به استانداری منتقل کرده ایم و امیدواریم که در هفته آینده مورد بررسی قرار گیرد.

در هر حال افتخار به اینکه بیرجند یک شهر دانشگاهی است کفایت نمی کند بلکه باید شرایط و امکانات و آرامش خاطر دانشجو نیز مد نظر قرار گیرد و حدأقل کوتاه ترین خواست او یعنی تأمین به اندازه کافی وسایل حمل و نقل به دانشگاه و ایمنی تردد مورد توجه جدی قرار گیرد.