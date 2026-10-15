به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی در بازدید از عملیات اجرایی جاده خلخال - کلور - درام اظهار کرد: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سال آینده ۲۰ کیلومتر از قطعه دوم این محور وارد مرحله آسفالت‌ریزی می‌شود و اقدامات لازم برای تکمیل پروژه و بازگشایی مسیر ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به اهمیت محور خلخال - کلور - درام به‌عنوان یک راه اصلی و ملی در جنوب استان اردبیل، بر ضرورت پیگیری روند اجرای پروژه و تداوم عملیات راه‌سازی تأکید کرد.

گفتنی است، در بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل از محور خلخال - کلور - درام، نماینده خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار خلخال، مدیرکل راه و شهرسازی استان و جمعی از مسؤولان هم حضور داشتند و آخرین وضعیت اجرایی و روند پیشرفت عملیات راه‌سازی مورد بررسی قرار گرفت.