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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲

جشن تولد فرمانده شهید قزوینی در خبرگزاری مهر برگزار شد

جشن تولد فرمانده شهید قزوینی در خبرگزاری مهر برگزار شد

قزوین- آیین گرامیداشت سالروز تولد شهید سیدعلی‌اکبر حاج‌سیدجوادی، فرمانده گردان محمد رسول‌الله(ص) در دوران دفاع مقدس، با حضور خانواده و همرزمان این شهید در خبرگزاری مهر قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت سالروز تولد شهید سیدعلی‌اکبر حاج‌سیدجوادی، از فرماندهان قزوینی دوران دفاع مقدس، روز ۲۳ مهرماه با حضور جمعی از رزمندگان و اعضای خانواده این شهید والامقام بعد از ظهر پنجشنبه در خبرگزاری مهر استان قزوین برگزار شد.

در این‌نشست جمعی از همرزمان این شهید به بیان خاطراتی از این شهید پرداختند.

شهید حاج‌سیدجوادی متولد ۲۳ مهر ۱۳۴۲ در قزوین بود که در دوران دفاع مقدس فرماندهی گردان محمد رسول‌الله(ص) از لشکر ۱۷ علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) را بر عهده داشت. او سرانجام در ۲۴ اسفند ۱۳۶۳، در جریان عملیات بدر، به شهادت رسید.

جشن تولد فرمانده شهید قزوینی در خبرگزاری مهر برگزار شد

پیکر این فرمانده شهید پس از سال‌ها در منطقه عملیاتی تفحص شد و در سال ۱۳۷۳ به زادگاهش قزوین بازگشت.

در این مراسم، همرزمان و اعضای خانواده شهید سیدعلی‌اکبر حاج‌سیدجوادی گرد هم آمدند تا ضمن گرامیداشت سالروز تولد او، یاد و خاطره مجاهدت‌ها و نقش‌آفرینی‌های این فرمانده قزوینی در دوران دفاع مقدس را زنده نگه دارند.

کد مطلب 6978909

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