نوجوان ۱۳ ساله با رانندگی پرخطر در قم متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر نادری عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از توقف یک دستگاه خودروی سواری در یکی از معابر اصلی قم خبر داد که با رانندگی پرخطر، جان شهروندان را به مخاطره انداخته بود.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم گفت: گشت‌های عملیاتی فعال شبانه هنگام گشت‌زنی، خودرویی را مشاهده کردند که با سرعت بسیار بالا و حرکات مارپیچ و نمایشی در مسیر حرکت می‌کرد.



وی افزود: مأموران پلیس با اجرای طرحی دقیق و حساب‌شده، خودرو را مهار کردند و بدون آنکه فرصت فرار یا خطری برای شهروندان ایجاد شود، آن را متوقف ساختند.



نادری ادامه داد: پس از توقف خودرو مشخص شد راننده آن پسربچه‌ای ۱۳ ساله است که به دلیل سن، صلاحیت قانونی رانندگی را ندارد.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم با اشاره به اظهارات نوجوان در نخستین بررسی‌های میدانی گفت: او گفته است فقط سرعت بالا و حرکات نمایشی می‌خواستم و هیجان آن را دوست داشتم.



وی افزود: رانندگی با سرعت بالا و انجام حرکات نمایشی در معابر شهری، جان شهروندان را به خطر می‌اندازد و این خودرو با اقدام به‌موقع گشت‌های پلیس راهور متوقف شد.