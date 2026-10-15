به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اسماعیلی، معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری خراسان جنوبی، اظهار کرد: سکوی «سی‌داد» با هدف توسعه عدالت الکترونیک، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و کاهش مراجعات حضوری غیرضروری راه‌اندازی شده و خراسان جنوبی نخستین استان اجراکننده این طرح است.

وی افزود: شهروندان می‌توانند از هر نقطه کشور و حتی خارج از ایران، بدون نیاز به مراجعه اولیه حضوری، از طریق نشانی اینترنتی ۳۰dad.ir حساب کاربری ایجاد کنند و با اسکن و ارسال کد QR دفتر خدمات الکترونیک قضایی موردنظر، فرایند دریافت خدمات را آغاز کنند.

۴ خدمت قضایی در سکوی سی‌داد فعال شد

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به خدمات قابل ارائه در مرحله نخست این طرح گفت: ثبت اظهارنامه، ارسال لایحه، نوبت‌دهی و ثبت شکایت، چهار خدمتی هستند که متقاضیان می‌توانند فرایند دریافت آن‌ها را از طریق سکوی سی‌داد به‌صورت غیرحضوری آغاز کنند.

اسماعیلی بیان کرد: ادامه مراحل دریافت خدمات از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی منتخب پیگیری می‌شود و این شیوه می‌تواند با کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری، در صرفه‌جویی وقت و هزینه شهروندان و افزایش رضایتمندی عمومی مؤثر باشد.

فاصله جغرافیایی مانع دسترسی به خدمات قضایی نمی‌شود

وی با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات الکترونیک در خراسان جنوبی اظهار کرد: در استانی پهناور با پراکندگی جغرافیایی، فاصله مکانی نباید به مانعی برای دسترسی مردم به خدمات قضایی تبدیل شود و توسعه خدمات غیرحضوری، گامی عملی برای تسهیل دسترسی مردم به این خدمات است.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری خراسان جنوبی افزود: مزایای این طرح به محدوده جغرافیایی استان محدود نمی‌شود و متقاضیان از سایر استان‌های کشور و ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می‌توانند فرایند دریافت خدمات را از راه دور آغاز کنند؛ موضوعی که می‌تواند از بخشی از مراجعات حضوری و سفرهای بین‌شهری بکاهد.

اسماعیلی در پایان، راه‌اندازی سکوی سی‌داد را گامی در مسیر تحول دیجیتال دستگاه قضایی دانست و بر توسعه زیرساخت‌های هوشمند با هدف تسهیل امور مردم، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، متقاضیان برای استفاده از سکوی سی‌داد می‌توانند به نشانی اینترنتی ۳۰dad.ir مراجعه و پس از ایجاد حساب کاربری، دفتر خدمات الکترونیک قضایی موردنظر خود را از طریق اسکن و ارسال کد QR انتخاب کنند. پس از آن، فرایند دریافت خدمت آغاز می‌شود و ادامه مراحل از طریق دفتر منتخب پیگیری خواهد شد.