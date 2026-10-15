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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵

خراسان جنوبی نخستین مجری سکوی «سی‌داد» شد؛ آغاز ۴ خدمت قضایی غیرحضوری

خراسان جنوبی نخستین مجری سکوی «سی‌داد» شد؛ آغاز ۴ خدمت قضایی غیرحضوری

بیرجند-معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری خراسان جنوبی از آغاز به کار سکوی «سی‌داد» در این استان خبر داد که امکان آغازفرایند دریافت چهار خدمت قضایی را به‌صورت غیرحضوری فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اسماعیلی، معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری خراسان جنوبی، اظهار کرد: سکوی «سی‌داد» با هدف توسعه عدالت الکترونیک، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و کاهش مراجعات حضوری غیرضروری راه‌اندازی شده و خراسان جنوبی نخستین استان اجراکننده این طرح است.

وی افزود: شهروندان می‌توانند از هر نقطه کشور و حتی خارج از ایران، بدون نیاز به مراجعه اولیه حضوری، از طریق نشانی اینترنتی ۳۰dad.ir حساب کاربری ایجاد کنند و با اسکن و ارسال کد QR دفتر خدمات الکترونیک قضایی موردنظر، فرایند دریافت خدمات را آغاز کنند.

۴ خدمت قضایی در سکوی سی‌داد فعال شد

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به خدمات قابل ارائه در مرحله نخست این طرح گفت: ثبت اظهارنامه، ارسال لایحه، نوبت‌دهی و ثبت شکایت، چهار خدمتی هستند که متقاضیان می‌توانند فرایند دریافت آن‌ها را از طریق سکوی سی‌داد به‌صورت غیرحضوری آغاز کنند.

اسماعیلی بیان کرد: ادامه مراحل دریافت خدمات از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی منتخب پیگیری می‌شود و این شیوه می‌تواند با کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری، در صرفه‌جویی وقت و هزینه شهروندان و افزایش رضایتمندی عمومی مؤثر باشد.

فاصله جغرافیایی مانع دسترسی به خدمات قضایی نمی‌شود

وی با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات الکترونیک در خراسان جنوبی اظهار کرد: در استانی پهناور با پراکندگی جغرافیایی، فاصله مکانی نباید به مانعی برای دسترسی مردم به خدمات قضایی تبدیل شود و توسعه خدمات غیرحضوری، گامی عملی برای تسهیل دسترسی مردم به این خدمات است.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری خراسان جنوبی افزود: مزایای این طرح به محدوده جغرافیایی استان محدود نمی‌شود و متقاضیان از سایر استان‌های کشور و ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می‌توانند فرایند دریافت خدمات را از راه دور آغاز کنند؛ موضوعی که می‌تواند از بخشی از مراجعات حضوری و سفرهای بین‌شهری بکاهد.

اسماعیلی در پایان، راه‌اندازی سکوی سی‌داد را گامی در مسیر تحول دیجیتال دستگاه قضایی دانست و بر توسعه زیرساخت‌های هوشمند با هدف تسهیل امور مردم، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، متقاضیان برای استفاده از سکوی سی‌داد می‌توانند به نشانی اینترنتی ۳۰dad.ir مراجعه و پس از ایجاد حساب کاربری، دفتر خدمات الکترونیک قضایی موردنظر خود را از طریق اسکن و ارسال کد QR انتخاب کنند. پس از آن، فرایند دریافت خدمت آغاز می‌شود و ادامه مراحل از طریق دفتر منتخب پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6979035

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