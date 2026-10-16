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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

تجلیل از خانواده‌های شهدای تیپ ۲۸۴ شهید رستمی نزاجا در لرستان

تجلیل از خانواده‌های شهدای تیپ ۲۸۴ شهید رستمی نزاجا در لرستان

خرم‌آباد- مراسم تکریم از خانواده‌های شهدا و کارکنان تیپ ۲۸۴ شهید رستمی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نزاجا) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، مراسم تکریم از خانواده‌های کارکنان تیپ ۲۸۴ شهید رستمی نزاجا برگزار شد.

تجلیل از خانواده‌های شهدای تیپ ۲۸۴ شهید رستمی نزاجا در لرستان

این مراسم با حضور مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، و سرهنگ یوسف روشنی، فرمانده تیپ ۲۸۴ شهید رستمی نزاجا، برگزار شد و طی آن از جایگاه خانواده‌های معظم شهدا و خانواده‌های کارکنان این یگان قدردانی به عمل آمد.

تجلیل از خانواده‌های شهدای تیپ ۲۸۴ شهید رستمی نزاجا در لرستان

تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و کارکنان تیپ

در پایان این مراسم، از خانواده‌های شهدای والامقام، سامان حبیبی و سیدمهدی موسوی‌فرد، تجلیل شد.

تجلیل از خانواده‌های شهدای تیپ ۲۸۴ شهید رستمی نزاجا در لرستان

همچنین خانواده‌های کارکنان تیپ ۲۸۴ شهید رستمی نزاجا نیز مورد تکریم و قدردانی قرار گرفتند.

برگزاری این مراسم در راستای پاسداشت مقام والای شهدا و ارج نهادن به نقش خانواده‌ها در پشتیبانی از کارکنان نیروهای مسلح و حفظ ارزش‌های ایثار و فداکاری انجام شد.

کد مطلب 6979332

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    نظرات

    • هاشم IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      3 0
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      تجلیل وسرکشی وبازدید از خانواده ارزشمند شهدا کار بسیار والا‌وموجب انگیزه ودلگرمی خانواده شهدا وخانواده کارکنان تیپ ارتش خرم آباد شد زنده وجاوید باشید همراه خانواده محترمتان
    • امیرحسین IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      2 0
      پاسخ
      روحشون شاد و یادشون گرامی💔🖤🔥😢🕊🥀

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