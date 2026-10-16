به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، مراسم تکریم از خانواده‌های کارکنان تیپ ۲۸۴ شهید رستمی نزاجا برگزار شد.

این مراسم با حضور مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، و سرهنگ یوسف روشنی، فرمانده تیپ ۲۸۴ شهید رستمی نزاجا، برگزار شد و طی آن از جایگاه خانواده‌های معظم شهدا و خانواده‌های کارکنان این یگان قدردانی به عمل آمد.

تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و کارکنان تیپ

در پایان این مراسم، از خانواده‌های شهدای والامقام، سامان حبیبی و سیدمهدی موسوی‌فرد، تجلیل شد.

همچنین خانواده‌های کارکنان تیپ ۲۸۴ شهید رستمی نزاجا نیز مورد تکریم و قدردانی قرار گرفتند.

برگزاری این مراسم در راستای پاسداشت مقام والای شهدا و ارج نهادن به نقش خانواده‌ها در پشتیبانی از کارکنان نیروهای مسلح و حفظ ارزش‌های ایثار و فداکاری انجام شد.