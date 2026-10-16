به گزارش خبرنگار مهر، رضا سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، عصر جمعه با حضور در اردوی تمرینی تیم نونهالان دختر تکواندو استان، از نزدیک در جریان روند تمرینات و برنامه‌های آماده‌سازی این تیم برای حضور در مسابقات لیگ منطقه چهار کشور قرار گرفت.

این دیدار با حضور شهریار احمدی، رئیس هیئت تکواندو استان لرستان، جمعی از مسئولان هیئت تکواندو استان و شهرستان خرم‌آباد و مربیان تیم برگزار شد و طی آن، موضوعات مرتبط با توسعه زیرساخت‌های ورزشی، حمایت از استعدادهای پایه و تقویت جایگاه تکواندو لرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در جریان این برنامه، اهدای یک تخته‌تشک به هیئت تکواندو استان لرستان نیز در راستای پشتیبانی از فعالیت‌های این رشته ورزشی مطرح شد.

تشریح عملکرد هیئت تکواندو لرستان

در ادامه این دیدار، شهریار احمدی، رئیس هیئت تکواندو استان لرستان، گزارشی از عملکرد و اقدامات انجام‌شده در دوران مسئولیت خود ارائه کرد.

برگزاری مسابقات قهرمانی استان در رده‌های سنی مختلف، اجرای رقابت‌های انتخابی و برنامه‌های استعدادیابی، حضور ورزشکاران در مسابقات قهرمانی کشور و لیگ‌های کشوری از جمله محورهای مطرح‌شده در این گزارش بود.

قول مساعد برای حمایت از تیم نونهالان دختر

رضا سپهوند نیز ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات مجموعه هیئت تکواندو استان لرستان برای توسعه و اعتلای ورزش استان، حمایت خود را از تکواندوکاران لرستان اعلام کرد.

وی همچنین قول مساعد داد در صورت کسب مقام توسط تیم نونهالان دختر استان در مسابقات پیش‌رو، پاداشی برای اعضای تیم در نظر گرفته شود.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری بر استعدادهای پایه، ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامه‌ریزی، حمایت و تلاش مجموعه مدیریتی و فنی، تکواندو لرستان در آینده بتواند ورزشکارانی را در رقابت‌های آسیایی و جهانی به موفقیت و کسب مدال برساند.

تأکید مربیان بر حمایت از استعدادهای پایه

در بخش دیگری از این دیدار، مربیان تیم نونهالان دختر استان، دیدگاه‌ها، پیشنهادها و دغدغه‌های خود را درباره روند رشد و توسعه تکواندو لرستان مطرح کردند.

بهبود شرایط تمرینی، حمایت از استعدادهای پایه و فراهم‌سازی مقدمات لازم برای آماده‌سازی هرچه بهتر تیم به‌منظور حضور در مسابقات لیگ منطقه چهار کشور، از جمله موضوعات مورد تأکید مربیان بود.