سعید توکلی: جنگ‌ افروزی آمریکا و اسرائیل علت اصلی بحران انرژی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید توکلی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران جمعه شب در جمع خبرنگاران در حاشیه هشتمین مجمع بین‌المللی «هفته انرژی روسیه» در مسکو با اشاره به تبادل‌نظر خود با مقامات انرژی کشورهای منطقه در قالب ۳+۳ در نشست تخصصی این اجلاس افزود: در موضوع پایداری انرژی، علاوه بر شبکه پایدار و زیرساخت، میزان گاز و انرژی مناسب، کشورها به امنیت ژئوپلیتیک و فراسیستمی و فراسرزمینی نیاز دارند.

وی اظهار داشت:‌ با توجه به مباحث مطرح شده در این نشست، در قالب همکاری ۳+۳، زیرساخت‌های خیلی خوبی وجود دارد و می‌توان در هم‌افزایی با کشورهای منطقه قفقاز جنوبی و پیرامون آن، شاهد پایداری انرژی را در این کشورها باشیم و موضوع انرژی با همه ابعادش، زمینه همکاری کشورهای منطقه و حرکت آنها در مسیر ثبات بیشتر منطقه را فراهم می‌آورد.

توکلی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز،‌ قادر به اتصال شبکه‌های انرژی آسیای مرکزی به قفقاز جنوبی و حتی به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است و کشورهای منطقه می‌توانند از این ظرفیت در راستای پایداری انرژی خود بهره بگیرند.

‌رمز پایداری شبکه انرژی ایران پس از تجاوز نظامی

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به پرسش دیگری، با اشاره به هدف قرار گرفتن برخی تأسیسات پارس جنوبی در تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: با وجود اینکه این رخداد،‌ بزرگترین حمله به تأسیسات گازی در سطح جهان محسوب می‌شد، در شبکه انرژی ایران کوچکترین ناپایداری به وجود نیامد و در همین حال، همه طرف‌های ذینفع به دنبال این هستند که آسیب وارد شده را برطرف کنند.

وی خاطرنشان کرد:‌ به لطف خدا، پایداری مردم شریف ایران و به ویژه اقدامات به موقع و پاسخگویی‌های مناسب در شرایط اضطراری، پایداری انرژی در کشور ما تحت تأثیر قرار نگرفته است.

توکلی گفت:‌ با توجه به تنوع سبد سوخت ایران و تعدد و تنوع در زیرساخت‌های انرژی تا الان به کمک نیروها و متخصصان بسیار توانمند و با تجربه، توانسته‌ایم این وضعیت را مدیریت کنیم.

وی که در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش تنش‌ها در منطقه و پیامدهای آن بر صنعت نفت و گاز سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد:‌ طبیعتاً در شرایط جنگ، هر اقدامی با پاسخ متناسب روبرو می‌شود و ایران هم نشان داده است که در ارتباط با این موضوعات آمادگی لازم را داشته است.



آخرین وضعیت تفاهمنامه انتقال گاز روسیه به ایران

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت تفاهمنامه انتقال گاز روسیه به ایران و مسائل باقیمانده در مسیر تبدیل این تفاهم به قرارداد نیز اظهار داشت: این تفاهم‌نامه که در سال ۱۴۰۳ امضا شد، می‌تواند یکی از قراردادهای راهبردی، بلندمدت و بسیار مهم بین دو کشور را شکل دهد.

وی افزود: از زمان امضای این تفاهم‌نامه، شرکت ملی گاز ایران و شرکت گازپروم مذاکرات متعدد و مستمری را با هدف دستیابی به توافق نهایی انجام داده‌اند.

توکلی اظهار داشت: یکی از مسائل باقیمانده، بحث مسیر خط لوله انتقال گاز است که بررسی‌های نهایی و فنی خاصی در این زمینه در حال انجام است و هم اینکه درباره مکانیزم قیمت و نحوه پرداخت در حال رایزنی هستیم که اگر این دو، سه مورد کوچک نهایی شود، این قرارداد نهایی خواهد شد.