سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وصول حکم جلب قضائی مبنی بر دستگیری یک کلاهبردار متواری، پیگیری ویژه و دستگیری این متهم بلافاصله در دستور کار مأموران کلانتری ۱۶ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر قرار گرفت.

وی در تشریح جزئیات این پرونده افزود: در تحقیقات تخصصی صورت‌گرفته از سوی مأموران مشخص شد این متهم با معرفی دروغین خود به عنوان دلال و واسطه معتبر در بازار خرید و فروش سنگ‌های ساختمانی، اعتماد شاکیان را جلب کرده و از چهار نفر از شهروندان بابت تأمین و تحویل سنگ ساختمانی، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال دریافت کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر ادامه داد: فرد کلاهبردار پس از دریافت این مبالغ کلان، نه‌تنها به تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده، بلکه با قطع خطوط ارتباطی و فرار، پاسخگوی مال‌باختگان نبوده است.

سرهنگ سبحانی تصریح کرد: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و رصدهای هوشمندانه شبانه‌روزی، سرانجام موفق شدند مخفیگاه این متهم فراری را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مقام قضائی، در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی وی را دستگیر کنند.

وی ابراز کرد: متهم پس از مواجهه با ادله و مستندات پلیس به بزه انتسابی و کلاهبرداری ۴۰ میلیارد ریالی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر در پایان با تأکید بر اینکه پلیس برای صیانت از امنیت اقتصادی و احقاق حقوق عامه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد، به شهروندان و فعالان بازار توصیه کرد در انجام معاملات و پرداخت مبالغ کلان، حتماً از اصالت هویت کاری طرف قرارداد اطمینان حاصل کرده و مراودات مالی خود را در بستر قراردادهای رسمی و قانونی انجام دهند.