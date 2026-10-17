به گزارش خبرنگار مهر، علی متقیان پیش از طهر شنبه در آیین افتتاح آموزشگاه ۶ کلاسه خاتم‌الانبیا اسفراین اظهار کرد: برنامه‌های آموزش و پرورش در سه محور عدالت، کیفیت و هویت برنامه‌ریزی شده است و تلاش می‌کنیم در چارچوب این سه محور، هم کیفیت آموزش و هم فضاهای آموزشی را توسعه دهیم.

وی در ادامه افزود: امسال دانش‌آموزان به‌صورت تجربی توانسته‌اند بسیاری از مفاهیم انتزاعی، از جمله ایثار، شهادت و همدلی را درک کنند و امیدواریم این مفاهیم در چارچوب محور هویت در وجود آنان متبلور شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی تصریح کرد: آرزوی دیرینه آموزش و پرورش، تربیت دانش‌آموزانی ایران‌دوست است که هم هویت ایرانی و هم هویت اسلامی داشته باشند.

متقیان با اشاره به افتتاح آموزشگاه ۶ کلاسه خاتم‌الانبیا اسفراین در راستای توسعه نهضت عدالت آموزشی خاطرنشان کرد: با افتتاح این مدرسه، یکی دیگر از پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در قالب نهضت عدالت آموزشی به سرانجام رسید و تعداد پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده در این طرح به ۹۴ پروژه می‌رسد.

وی افزود: خوشبختانه بیش از ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها پیگیری شده و این طرح‌ها به نتیجه رسیده‌اند و برنامه‌ریزی شده است در ماه‌های آینده، اختتامیه فاز نخست نهضت عدالت آموزشی در استان با حضور مسئولان کشوری برگزار شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در برنامه‌های آموزش و پرورش گفت: بیشتر برنامه‌های این مجموعه مشارکتی است و می‌خواهیم به دانش‌آموزان یاد بدهیم که مدرسه با کنار هم بودن و همدلی ساخته می‌شود؛ از این‌رو تلاش داریم مشارکت واقعی را در همه حوزه‌ها، به‌ویژه مدرسه‌سازی، نهادینه کنیم.

متقیان با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت گسترش مشارکت عمومی در مدرسه‌سازی افزود: به‌جای اینکه یک نفر ۱۰۰ مدرسه بسازد، باید تلاش کنیم ۱۰۰ نفر در ساخت یک مدرسه مشارکت کنند تا مشارکت واقعی در مدارس و جامعه نهادینه شود.

وی درباره توسعه فضاهای ورزشی مدارس اظهار کرد: سرانه فضای ورزشی مدارس به ۷۲ سانتی‌متر مربع رسیده که این میزان حاصل تلاش و مشارکت همه دست‌اندرکاران است.

متقیان در پایان بیان کرد: برنامه‌ریزی شده است تا پایان برنامه هفتم توسعه، در سال ۱۴۰۷، سرانه فضای ورزشی مدارس به یک مترمربع برسد و امیدواریم با ادامه این روند، به شاخص تعیین‌شده دست پیدا کنیم.