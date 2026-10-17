دبیر قرارگاه سلامت شهر تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تقویت حکمرانی مردمی در سلامت، ارتقای تاب‌آوری شهر در بحران‌ها، استقرار نظام پایش سلامت و توسعه الگوهای سلامت‌محور محلی و…، از مهم‌ترین مأموریت‌های محوله در حکم علیرضا زاکانی، شهردار تهران خطاب به دبیر قرارگاه سلامت شهر تهران است.

مجید احمدی ، دانش‌آموخته دکتری سیاست‌گذاری سلامت، مدرس دانشگاه و مؤلف چندین جلد کتاب و مقاله در حوزه سیاست‌گذاری سلامت است.

سوابق اجرایی دبیر قرارگاه سلامت شهر تهران

- مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل فرهنگستان علوم پزشکی کشور

- مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت

- قائم‌مقام سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور

- مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت