لزوم حمایت از دامداران و توسعه تولید خوراک دام

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی عصر امروز شنبه، در دیدار با محمدرضا رزاقی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی کشور، بر ضرورت رفع موانع تولید، تأمین نهاده‌های موردنیاز و توسعه سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید دام و طیور تأکید کرد.

حمایت از تولیدکنندگان و تأمین نهاده‌های دامی

صیادی با اشاره به اولویت حمایت از دامداران، مرغداران و تشکل‌های مرتبط در برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی لرستان اظهار کرد: افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری مستلزم توجه به مشکلات تولیدکنندگان و فراهم‌کردن زمینه فعالیت مؤثرتر آنان است.

وی ایجاد زنجیره‌های تولید، رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان، پشتیبانی از تشکل‌ها برای تسهیل فرایند تولید و تأمین نهاده‌های موردنیاز بخش دام و طیور را از برنامه‌های مهم این سازمان برشمرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اقدامات موردنظر برای حمایت از فعالان این بخش افزود: تأمین نهاده‌های موردنیاز، به‌ویژه جو، از موضوعات مورد توجه سازمان است و حمایت از کارخانه‌های تولید خوراک دام، طیور و آبزیان نیز در راستای تأمین امنیت غذایی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

صیادی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در صنعت تولید خوراک دام می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های تولیدی و پایداری زنجیره تأمین نهاده‌ها کمک کند.

سه کارخانه خوراک دام لرستان در جایگاه‌های برتر کشوری

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه تولید خوراک دام گفت: در حال حاضر، سه کارخانه تولید خوراک دام در لرستان از نظر عملکرد در میان واحدهای برتر کشور قرار دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: حمایت‌های مالی و غیرمالی و بازنگری در شیوه‌های پشتیبانی از تشکل‌های فعال در بخش دام و طیور می‌تواند زمینه توسعه ظرفیت‌های تولیدی استان را فراهم کند.

صیادی همچنین با اشاره به کیفیت و کمیت مطلوب تولید ذرت علوفه‌ای در لرستان، بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه عرضه این محصول به سایر استان‌ها، به‌ویژه استان‌های همجوار، تأکید کرد.

وی سرمایه‌گذاری صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی کشور در تجهیز و توسعه کارخانه خوراک دام اتحادیه دامداران را ضروری دانست و خواستار توجه بیشتر به ظرفیت‌های موجود در این حوزه شد.

تبدیل ضایعات کشاورزی به خوراک دام

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه، استفاده از پسماندهای کشاورزی برای تولید خوراک دام را از ضرورت‌های شرایط کنونی عنوان کرد و به ظرفیت هسته و پوست انار در سایت انارستان سیاب کوهدشت اشاره کرد.

صیادی با بیان اینکه زیرساخت‌های اولیه برای فعالیت در این زمینه در استان وجود دارد، بر لزوم حمایت صندوق دامپروری کشور از توسعه این ظرفیت‌ها و افزایش توان تولید خوراک دام تأکید کرد.

وی بهره‌گیری از ضایعات کشاورزی را راهکاری برای استفاده بهینه از منابع بومی، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت امنیت غذایی دانست و خواستار حمایت بیشتر از طرح‌های مرتبط با این حوزه شد.

در این دیدار، راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان بخش دام و طیور، توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت خوراک دام و استفاده از ظرفیت‌های کشاورزی لرستان برای تقویت زنجیره تأمین نهاده‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.