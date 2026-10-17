به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در جریان بازدید از دادگاه، دادسرا، دادگاه صلح، شوراهای حل اختلاف و پروژه در حال ساخت مجتمع قضایی کوهدشت، روند رسیدگی به پرونده‌ها و نحوه ارائه خدمات به مراجعان را بررسی کرد و خواستار تحول در شاخص‌های خدمت‌رسانی شد.

لزوم استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کوهدشت برای رفع محرومیت

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان کوهدشت در حوزه‌های کشاورزی، دامداری، تولید و گردشگری اظهار کرد: این شهرستان از مناطق مستعد استان در این بخش‌هاست و ضروری است مسئولان اجرایی و دستگاه‌های متولی با شناخت دقیق این ظرفیت‌ها، اقدامات مؤثر و هدفمند را برای رونق اقتصادی و رفع محرومیت منطقه در دستور کار قرار دهند.

وی با تأکید بر اینکه انجام وظایف قانونی در قبال مردم از تکالیف مدیران است، افزود: عملکرد مدیران اجرایی در مسیر محرومیت‌زدایی از کوهدشت زیر ذره‌بین نظارت دستگاه قضایی قرار دارد.

علی‌محمدی با اشاره به تداوم برخی مشکلات توسعه‌ای در این شهرستان تصریح کرد: زیرساخت‌های موجود پاسخگوی نیازهای منطقه نیست و مردم با مشکلاتی در این زمینه مواجه هستند؛ ازاین‌رو، پیگیری جدی طرح‌های توسعه‌ای و عمل به تعهدات دستگاه‌ها ضرورت دارد.

وی همچنین با اشاره به مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به کوهدشت گفت: مصوبات مهمی در حوزه قضایی این شهرستان به تصویب رسیده که اجرای آن‌ها در حال پیگیری است و امید می‌رود با تکمیل زیرساخت‌های پیش‌بینی‌شده، زمینه مناسب‌تری برای اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم فراهم شود.

تأکید بر اجرای سند تحول و تعالی قضایی

رئیس‌کل دادگستری لرستان، اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضائیه را از راهبردهای اصلی دستگاه قضایی استان دانست و گفت: هدف از اجرای این سند، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های نوین قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت، دقت و شفافیت بیشتر و تقویت روند اجرای عدالت است.

علی‌محمدی با اشاره به اهمیت مرحله اجرای احکام در فرآیند دادرسی، این بخش را مرحله تحقق عملی حقوق افراد دانست و بر ضرورت توجه ویژه مسئولان قضایی به تسریع و بهبود روند اجرای احکام تأکید کرد.

وی همچنین پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه را از محورهای مهم فعالیت دستگاه قضایی برشمرد و خواستار اقدام جدی و اثربخش در این زمینه شد.

تقویت صلح و سازش با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی کوهدشت در زمینه گذشت و میانجیگری اظهار کرد: این شهرستان از ظرفیت‌های ارزشمندی برای ترویج صلح و سازش برخوردار است و باید از توان شوراهای حل اختلاف، هیئت‌های صلح و معتمدان محلی برای حل‌وفصل اختلافات و کاهش دعاوی استفاده بیشتری شود.

وی افزود: مسئولان قضایی شهرستان باید با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، زمینه سازش در پرونده‌های مالی و اختلافات میان افراد را فراهم کنند و تا حد امکان، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را در اولویت قرار دهند.

علی‌محمدی در پایان، مردمی‌سازی اجرای عدالت و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی را از سیاست‌های کلان قوه قضائیه دانست و خاطرنشان کرد: این رویکرد در کوهدشت نیز با جدیت دنبال می‌شود و برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های مرتبط با صلح و سازش با حضور اقشار مختلف مردم در مساجد شهرستان، در همین راستا انجام می‌گیرد.