به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه در نشست بررسی چالش‌ها و مشکلات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان لرستان که با حضور جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، تیم همراه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و جمعی از مسئولان دانشگاهی برگزار شد، مهم‌ترین نیازها و راهکارهای ارتقای خدمات فوریت‌های پزشکی استان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، دکتر سرور، معاون فنی سازمان اورژانس کشور، گزارشی از نتایج بازدید سه‌روزه تیم فنی و کارشناسی این سازمان ارائه کرد و با اشاره به فرسودگی بالای آمبولانس‌های لرستان اظهار داشت: به دلیل شرایط کوهستانی استان، بخش قابل‌توجهی از ناوگان آمبولانس با استهلاک مواجه شده است؛ این در حالی است که خدمات اورژانس در چنین شرایطی باید با سرعت و آمادگی بیشتری ارائه شود.

کمبودها در کنار آمادگی نیروهای اورژانس

معاون فنی سازمان اورژانس کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در اورژانس لرستان گفت: بازدیدهای دوره‌ای از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با هدف شناسایی چالش‌ها و مشکلات اورژانس پیش‌بیمارستانی و بررسی وضعیت ارائه خدمات در استان‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: نتایج این بازدیدها در نشست‌هایی با رؤسای دانشگاه‌ها و مسئولان مربوطه مطرح می‌شود تا با پیگیری مشکلات شناسایی‌شده، زمینه ارتقای شاخص‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی فراهم شود.

سرور با اشاره به کمبودهای موجود در برخی پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای لرستان، از آمادگی نیروهای فوریت‌های پزشکی استان خبر داد و اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها، نیروهای فعال و آماده‌به‌خدمت در پایگاه‌های اورژانس با تلاش و تعهد به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی منظم برای کارکنان فوریت‌های پزشکی تأکید کرد و آموزش مستمر را از نیازهای این حوزه دانست.

ضرورت تقویت ارتباطات در مناطق فاقد پوشش

معاون فنی سازمان اورژانس کشور به مشکلات ارتباطی در برخی نقاط کور استان اشاره کرد و گفت: وضعیت شبکه مخابراتی و تجهیزات برق پشتیبان یا UPS باید به‌صورت جدی بررسی شود تا امکان برقراری ارتباط مؤثر در زمان وقوع حوادث فراهم شود.

وی افزود: ضعف آنتن‌دهی و مشکلات احتمالی تجهیزات پشتیبان برق می‌تواند در برقراری ارتباط اختلال ایجاد کند؛ بنابراین شناسایی و رفع این مشکلات باید با جدیت دنبال شود.

سرور همچنین استفاده از نرم‌افزارهای رصد لحظه‌ای و سامانه‌های مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی را از راهکارهای بهبود عملکرد اورژانس برشمرد و تصریح کرد: با بهره‌گیری از این ابزارها می‌توان اطلاعات دقیق‌تری از حوادث به دست آورد و با ایجاد ساختارهای منسجم، مدیریت مؤثرتری بر عملیات امدادی داشت.

وی افزایش حوادث ترافیکی و مأموریت‌های انتقال بیماران در استان نسبت به گذشته را نیز هشداری دانست که نیازمند بررسی و پیگیری جدی است.

سهم بالای جاده‌ها در تصادفات منجر به فوت

معاون فنی سازمان اورژانس کشور با اشاره به آمار تصادفات در کشور گفت: ۴۰ درصد تصادفات در جاده‌ها و ۶۰ درصد در شهرها رخ می‌دهد، اما در حوادث منجر به فوت، سهم جاده‌ها به ۶۰ درصد و سهم شهرها به ۴۰ درصد می‌رسد.

وی شدت بیشتر حوادث جاده‌ای را از عوامل مؤثر در این تفاوت دانست و بر ضرورت توجه جدی به این موضوع تأکید کرد.

وعده کمک ۲ میلیارد تومانی برای رفاه کارکنان اورژانس

در ادامه این نشست، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، با اشاره به اهمیت جایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های مطرح‌شده، ۹۵ درصد مردم از کارکنان فوریت‌های پزشکی و خدمات ارائه‌شده از طریق اورژانس ۱۱۵ قدردانی می‌کنند.

وی ضمن قدردانی از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ارتباط و تعامل رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان، دکتر صفدری، با کارکنان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ارتباط مناسب و همراه با دلسوزی مدیران با نیروها می‌تواند در افزایش انگیزه کارکنان مؤثر باشد.

میعادفر با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان اورژانس افزود: رسیدگی به رفاه نیروهای فوریت‌های پزشکی و خانواده‌های آنان اهمیت زیادی دارد و تشکیل صندوق رفاهیات می‌تواند بخشی از نیازهای مالی و حمایتی این کارکنان را پوشش دهد.

رئیس سازمان اورژانس کشور از آمادگی این سازمان برای اختصاص ۲ میلیارد تومان به صندوق رفاهیات کارکنان اورژانس ۱۱۵ لرستان خبر داد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان نیز اعتباری برای این موضوع در نظر بگیرد تا با همراهی سازمان اورژانس کشور، بخشی از دغدغه‌های کارکنان کاهش یابد.

وی همچنین بر پرداخت به‌موقع مطالبات کارکنان فوریت‌های پزشکی تأکید کرد و خواستار پیگیری مسائل معیشتی، تأمین تغذیه مناسب و تهیه لباس موردنیاز این نیروها شد.

بر اساس مباحث مطرح‌شده در این نشست، نوسازی ناوگان آمبولانس، رفع مشکلات ارتباطی در مناطق فاقد پوشش مناسب، ارتقای آموزش نیروها و بهبود شرایط رفاهی کارکنان از محورهای مهم پیگیری برای تقویت خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی در لرستان است.