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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

۱۶ هکتار از اراضی ملی اهواز رفع تصرف شد

۱۶ هکتار از اراضی ملی اهواز رفع تصرف شد

اهواز - معاون اجرای احکام دادستان مرکز خوزستان با تاکید بر برخورد قاطع با پدیده زمین‌خواری گفت: ۱۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان اهواز از دست متصرفان خارج و رفع تصرف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم نوروزی صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلان قوه قضائیه در مبارزه جدی با زمین‌خواری و پیرو تأکیدات دادستان مرکز استان مبنی بر تسریع در روند آزادسازی اراضی ملی، دستورات قضایی لازم صادر و به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: با نظارت میدانی دادیار اجرای احکام دادسرای اهواز، عملیات آزادسازی انجام شد و این میزان از اراضی منابع طبیعی به بیت‌المال بازگشت.

معاون اجرای احکام دادستان مرکز خوزستان تصریح کرد: دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در صیانت از حقوق عامه و برخورد بدون اغماض با متصرفان اراضی ملی با قاطعیت قانونی عمل می‌کند.

کد مطلب 6981218

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