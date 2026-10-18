۱۶ هکتار از اراضی ملی اهواز رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم نوروزی صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلان قوه قضائیه در مبارزه جدی با زمین‌خواری و پیرو تأکیدات دادستان مرکز استان مبنی بر تسریع در روند آزادسازی اراضی ملی، دستورات قضایی لازم صادر و به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: با نظارت میدانی دادیار اجرای احکام دادسرای اهواز، عملیات آزادسازی انجام شد و این میزان از اراضی منابع طبیعی به بیت‌المال بازگشت.

معاون اجرای احکام دادستان مرکز خوزستان تصریح کرد: دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در صیانت از حقوق عامه و برخورد بدون اغماض با متصرفان اراضی ملی با قاطعیت قانونی عمل می‌کند.