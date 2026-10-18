توسعه ورزش مدارس در سراسر لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، امین جمشیدی ظهر امروز یکشنبه در آئین افتتاحیه المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای استان لرستان با تشریح برنامه‌های این معاونت برای سال تحصیلی جاری اظهار کرد: رویکرد امسال بر کاهش تمرکز در برگزاری رویدادها و گسترش میزبانی مسابقات در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان استوار است؛ به همین منظور، تعریف دبیرخانه‌های استانی و تدوین روزشمار تخصصی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به آغاز هفته تربیت‌بدنی افزود: فعالیت‌های ورزشی مدارس نباید به یک هفته محدود شود، بلکه هدف اصلی، نهادینه کردن ورزش در طول سال تحصیلی، استفاده هدفمند از اوقات فراغت دانش‌آموزان و تقویت نقش مدرسه به‌عنوان کانون محله است.

جمشیدی همچنین از طراحی رقابت‌هایی با عنوان «جام‌های ورزشی روستایی و عشایری» برای توسعه عدالت تربیتی خبر داد و گفت: برگزاری انتخابات انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سال تحصیلی جاری است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: در بخش توسعه زیرساخت‌ها نیز اجرای طرح «میدان‌های همدلی» با محوریت احداث و بهره‌برداری از زمین‌های چمن مصنوعی، تجهیز سالن‌ها و بهسازی کف‌پوش‌های ورزشی در سراسر استان دنبال می‌شود.

وی همکاری معلمان و همراهی خانواده‌ها را در توسعه ورزش دانش‌آموزی ضروری دانست و بر نقش این مشارکت در ارتقای سلامت و گسترش فعالیت‌های بدنی در مدارس تأکید کرد.