رضا سپهوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فاز دوم پروژه مسکن مهر طاق گستر در منطقه کمالوند خرم‌آباد در حال ساخت است و روند پیشرفت مناسبی دارد.

وی با اشاره به وقفه ایجادشده در اجرای این پروژه افزود: این طرح به‌دلیل وقوع حادثه‌ای در سال ۱۴۰۴ متوقف شد و با وجود آغاز مجدد فعالیت‌ها در سال ۱۴۰۳، به‌دلیل سپری شدن مهلت چهارساله اجرای پروژه، پرداخت تسهیلات آن متوقف شده بود.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته از طریق وزارتخانه مربوطه و بانک مسکن، پرداخت تسهیلات این پروژه برقرار شد و عملیات اجرایی آن نیز در هفته جاری از سر گرفته شده است.

پیشرفت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در خرم‌آباد

سپهوند با اشاره به توان پیمانکار پروژه طاق گستر تصریح کرد: پیمانکار این طرح از توان اجرایی مناسبی برخوردار است و با توجه به سرعت آغاز مجدد فعالیت‌ها، امیدواریم پروژه در زمان مناسب به نتیجه برسد.

وی درباره آخرین وضعیت واحدهای مسکن ملی در خرم‌آباد گفت: در مجموع، چهار هزار و ۷۰۰ واحد مسکن ملی در این شهر تعریف شده که تاکنون حدود هزار واحد از آن‌ها به متقاضیان تحویل داده شده است.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس افزود: در حال حاضر، سه هزار و ۲۰۰ واحد با پیشرفت فیزیکی بین ۱۵ تا ۳۵ درصد در دست اجراست و پیمانکاران متعهد شده‌اند این واحدها را طی یک سال و نیم آینده تکمیل و تحویل دهند.

پیگیری افزایش تسهیلات مسکن ملی تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

سپهوند با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای افزایش تسهیلات واحدهای مسکن ملی اظهار کرد: با اقدامات صورت‌گرفته، سقف تسهیلات این واحدها به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و تورم، ضرورت بازنگری در میزان تسهیلات را بیشتر کرده است، افزود: افزایش تسهیلات متناسب با شرایط اقتصادی همچنان قابل پیگیری است و تلاش می‌کنیم این رقم تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در پایان از متقاضیان واحدهای مسکن ملی خواست مشارکت بیشتری در پیشبرد پروژه‌ها داشته باشند و تأکید کرد: همکاری متقاضیان می‌تواند به تسریع روند تکمیل واحدها و تحویل هرچه زودتر آن‌ها کمک کند.