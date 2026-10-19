به گزارش خبرنگار مهر، محله تاریخی فیض‌آباد کرمانشاه به‌عنوان یکی از محدوده‌های برخوردار از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهر، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فرصت‌های جدید اقتصادی و رونق کسب‌وکارهای محلی باشد؛ ظرفیتی که بهره‌برداری اصولی از آن، علاوه بر کمک به حفظ هویت تاریخی محله، می‌تواند در تقویت گردشگری شهری و ایجاد زمینه‌های اشتغال نیز مؤثر واقع شود.

در همین راستا، بازدید میدانی از این محله با حضور جمعی از مدیران شهری، استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته کارآفرینی دانشگاه رازی و فعالان اجرایی حوزه توسعه شهری، به همت انجمن علمی دانشجویی مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی و با همکاری شهرداری منطقه ۳ کرمانشاه صبح دوشنبه برگزار شد.

این برنامه با هدف آشنایی نزدیک دانشجویان با شرایط واقعی بافت تاریخی فیض‌آباد، بررسی فرصت‌های اقتصادی و گردشگری و شناسایی موانع پیش‌روی توسعه این محدوده انجام گرفت.

شرکت‌کنندگان در جریان این بازدید، از بخش‌های مختلف محله دیدن کردند و ضمن بررسی ویژگی‌های کالبدی و تاریخی آن، درباره ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های گردشگری، شکل‌گیری کسب‌وکارهای خلاقانه و بهره‌گیری اقتصادی از جاذبه‌های محلی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دعوت از دانشگاه برای ارائه طرح‌های توسعه‌ای فیض‌آباد

یکی از محورهای اصلی این برنامه، بررسی راهکارهای عملی برای پیوند میان دانش دانشگاهی و نیازهای واقعی مدیریت شهری بود؛ رویکردی که می‌تواند زمینه استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی دانشگاه‌ها را در حل مسائل شهری فراهم کند.

در جریان این بازدید، مهدی شاکری شهردار منطقه ۳ کرمانشاه با تأکید بر اهمیت مشارکت جامعه دانشگاهی در فرایند توسعه محله تاریخی فیض‌آباد، از استادان و دانشجویان رشته کارآفرینی دانشگاه رازی دعوت کرد تا ایده‌ها، پیشنهادها و طرح‌های کاربردی خود را برای توسعه این محله و بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری آن ارائه دهند.

این دعوت می‌تواند زمینه‌ای برای تبدیل ایده‌های دانشگاهی به پیشنهادهای اجرایی فراهم کند؛ به‌ویژه آنکه دانشجویان کارآفرینی با تکیه بر دانش تخصصی خود می‌توانند در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، طراحی مدل‌های کسب‌وکار و ارائه راهکارهایی برای افزایش جذابیت گردشگری محله نقش‌آفرین باشند.

از سوی دیگر، مشارکت دانشگاه در طرح‌های توسعه شهری این امکان را ایجاد می‌کند که تصمیم‌گیری‌ها با شناخت دقیق‌تری از ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و نیازهای اقتصادی و اجتماعی محله انجام شود و راهکارهای پیشنهادی از قابلیت اجرایی بیشتری برخوردار باشند.

گردشگری شهری؛ فرصتی برای رونق کسب‌وکارهای محلی

محله‌های تاریخی شهرها، افزون بر ارزش معماری و فرهنگی، از ظرفیت قابل‌توجهی برای ایجاد فعالیت‌های اقتصادی برخوردارند. گردشگری شهری، صنایع خلاق، خدمات فرهنگی، معرفی میراث محلی و راه‌اندازی کسب‌وکارهای متناسب با هویت تاریخی محله، از جمله زمینه‌هایی هستند که می‌توانند در مسیر احیای بافت‌های قدیمی مورد توجه قرار گیرند.

محله فیض‌آباد کرمانشاه نیز با برخورداری از ویژگی‌های تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری، قابلیت بررسی و طراحی برنامه‌های متنوعی را در این زمینه دارد؛ البته تحقق این ظرفیت‌ها مستلزم شناسایی دقیق فرصت‌ها، توجه به نیازهای محلی و تدوین طرح‌هایی است که ضمن ایجاد ارزش اقتصادی، به حفظ هویت تاریخی و فرهنگی محدوده نیز کمک کنند.

در این میان، استفاده از ایده‌های نوآورانه می‌تواند به شناسایی مسیرهای تازه برای معرفی جاذبه‌های محله، افزایش حضور گردشگران و ایجاد فرصت‌های شغلی منجر شود. همچنین، تعریف فعالیت‌های اقتصادی متناسب با ویژگی‌های بافت تاریخی می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر فعالان محلی و سرمایه‌گذاران را در فرایند توسعه فراهم کند.

با این حال، بهره‌برداری پایدار از چنین ظرفیت‌هایی نیازمند هماهنگی میان مدیریت شهری، جامعه دانشگاهی، فعالان اقتصادی و مجریان طرح‌های عمرانی است؛ هماهنگی‌ای که در صورت تداوم، می‌تواند به تدوین برنامه‌هایی واقع‌بینانه و متناسب با شرایط محله منجر شود.

پیوند دانشگاه و مدیریت شهری برای تحقق ایده‌های نوآورانه

بازدیدهای میدانی از محله‌های تاریخی، فرصتی برای آشنایی دانشجویان با مسائل واقعی جامعه و ارزیابی کاربرد دانش تخصصی در محیط اجرایی فراهم می‌کند.

در حوزه کارآفرینی نیز مشاهده مستقیم ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود، می‌تواند به شکل‌گیری ایده‌هایی منجر شود که به‌جای اتکا به مباحث نظری، بر نیازهای واقعی شهر و امکان اجرای طرح‌ها تمرکز دارند.

در این چارچوب، محله فیض‌آباد می‌تواند به بستری برای بررسی مدل‌های مختلف کارآفرینی شهری تبدیل شود؛ مدل‌هایی که در صورت تدوین کارشناسی و برخورداری از پشتوانه اجرایی، قابلیت کمک به رونق گردشگری و تقویت اقتصاد محلی را خواهند داشت.

دعوت از استادان و دانشجویان برای ارائه طرح‌های توسعه‌ای نیز گامی در جهت تقویت ارتباط میان دانشگاه و مدیریت شهری به شمار می‌رود؛ ارتباطی که تداوم آن می‌تواند به شناسایی راهکارهای نو، بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های موجود و تدوین پیشنهادهای عملی برای آینده این محله کمک کند.

توجه به حفظ هویت تاریخی، استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی و فراهم کردن زمینه مشارکت فعالان محلی، از جمله مؤلفه‌هایی است که می‌تواند در مسیر توسعه فیض‌آباد مورد توجه قرار گیرد.

در مجموع، تبدیل ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری فیض‌آباد به فرصت‌های پایدار اقتصادی، نیازمند عبور از شناسایی ظرفیت‌ها و حرکت به سمت تدوین طرح‌های اجرایی، جذب مشارکت و پیگیری مستمر برنامه‌هاست؛ مسیری که با تعامل سازنده دانشگاه و مدیریت شهری می‌تواند زمینه‌ساز رونق کسب‌وکارهای محلی، تقویت گردشگری و ارتقای جایگاه این محله در سیمای تاریخی و فرهنگی کرمانشاه باشد.