به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود بهنام‌فر، فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در جلسه شورای راهبری حفاظت از منابع طبیعی که با حضور رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سردار رضا بنی‌اسدی‌فر، فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا، در مرکز آموزش دکتر جوانشیر کرج برگزار شد، با تشریح عملکرد شش‌ماهه این یگان، از کاهش ۵۷ درصدی تعداد آتش‌سوزی‌ها و کاهش ۷۹ درصدی مساحت عرصه‌های دچار حریق خبر داد و بر توسعه پایش هوشمند، مقابله با قاچاق چوب و برخورد با زمین‌خواری تأکید کرد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در نیمه نخست سال جاری اظهار کرد: با تلاش نیروهای یگان حفاظت و همکاری مدیران و مسئولان، تعداد آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های طبیعی کشور ۵۷ درصد و مساحت مناطق دچار حریق ۷۹ درصد نسبت به مدت مشابه کاهش یافته است.

سرهنگ بهنام‌فر با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی در استان‌ها افزود: این نتایج حاصل همکاری مجموعه سازمان منابع طبیعی، مدیران استانی، فرماندهان یگان‌های حفاظت و نیروهای میدانی است که برای پیشگیری از حریق و مهار آتش‌سوزی‌ها فعالیت کرده‌اند.

وی با اشاره به پراکندگی حریق در عرصه‌های مختلف طبیعی بیان کرد: مراتع، جنگل‌های طبیعی و جنگل‌های دست‌کاشت از جمله عرصه‌های درگیر آتش‌سوزی بوده‌اند و بررسی وضعیت استان‌ها برای شناسایی مناطق پرخطر و تقویت اقدامات پیشگیرانه اهمیت دارد.

کاهش تعرض به نیروهای یگان حفاظت

فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تشریح بخشی از آمار عملکرد این مجموعه گفت: در دوره مورد بررسی، میزان تعرض به نیروهای یگان حفاظت ۵۴ درصد و میزان مجروحیت همکاران در جریان مقابله با متخلفان و قاچاقچیان ۶۰ درصد کاهش یافته است.

سرهنگ بهنام‌فر همچنین از افزایش ۱۰ درصدی دستگیری‌ها خبر داد و به تغییرات ثبت‌شده در شاخص‌های مرتبط با کشفیات و تشکیل پرونده‌های تخلفاتی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه مقابله با قاچاق چوب و تخلفات مرتبط با منابع طبیعی نیازمند استمرار اقدامات عملیاتی است، بر ضرورت پشتیبانی از نیروهای حفاظتی و ارتقای توان مقابله با متخلفان تأکید کرد.

سرهنگ بهنام فر با اشاره به توزیع جغرافیایی تخلفات منابع طبیعی اظهار کرد: استان‌های مازندران، آذربایجان غربی و کردستان به‌ترتیب بیشترین تعداد پرونده‌های تخلفاتی ثبت‌شده را در میان استان‌های کشور داشته‌اند.

وی افزود: در حوزه تخریب و تصرف موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، استان‌های کردستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بیشترین تعداد موارد ثبت‌شده را داشته‌اند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: از نظر مساحت اراضی مورد تخریب و تصرف نیز استان‌های اردبیل، خوزستان و فارس در رتبه‌های نخست قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به آمار اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع گفت: استان‌های گیلان، مازندران و تهران از نظر تعداد اقدامات انجام‌شده در این بخش، رتبه‌های نخست تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تشریح عملکرد استان‌ها در اجرای احکام قضایی بیان کرد: کردستان، آذربایجان شرقی و لرستان از نظر تعداد احکام اجراشده در رتبه‌های نخست قرار دارند.

سرهنگ بهنام‌فر افزود: از نظر مساحت اراضی مشمول احکام قضایی خلع ید نیز استان‌های خوزستان، اردبیل و فارس رتبه‌های اول تا سوم را کسب کرده‌اند.

وی درباره کشفیات مرتبط با قاچاق چوب نیز اظهار کرد: استان‌های گیلان، مازندران و گلستان بیشترین تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در این حوزه را داشته‌اند.

توسعه پایش هوشمند مصنوعی و استفاده از پهپادها

سرهنگ بهنام‌فر با تشریح برنامه‌های اجرایی یگان حفاظت در شش‌ماهه نخست سال جاری، از تدوین دستورالعمل استفاده از دیده‌بان طبیعت، تهیه طرح یگان پهپادی و تدوین طرح جامع حفاظت فیزیکی خبر داد.

وی افزود: تهیه شیوه‌نامه نظارت و ارزیابی عملکرد، استفاده از سامانه‌های مرتبط با یگان حفاظت و بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های مدیریت و بهره‌برداری چوب، پایش و پنجره واحد زمین از دیگر اقدامات انجام‌شده در این دوره بوده است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر ضرورت حرکت از پایش سنتی به سمت پایش هوشمند گفت: توسعه ابزارهای نظارتی و استفاده از فناوری‌های نوین از محورهای مورد تأکید سازمان است و اقدامات لازم برای تحقق این هدف در حال پیگیری است.

تجهیز دهیاری‌ها و اجرای مانورهای حفاظتی

بهنام‌فر با اشاره به اقدامات پشتیبانی و آمادگی عملیاتی نیروهای حفاظت اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، یک‌هزار و ۵۳۵ خانه دهیاری به تجهیزات کنترل آتش مجهز شده‌اند.

وی افزود: در همین مدت ۴۴۶ مانور با استفاده از ظرفیت‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی اجرا شده و کارشناسان یگان حفاظت نیز برای ارزیابی عملکرد، از ۱۸ استان بازدید کرده‌اند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: پیگیری تحویل ۴۶ دستگاه موتورسیکلت و ۶۹ دستگاه خودرو خریداری‌شده در سال گذشته، توزیع تجهیزات انفرادی و برگزاری نشست‌های هماهنگی با فرماندهان و جانشینان یگان‌های حفاظت استان‌ها از دیگر اقدامات این مجموعه بوده است.

وی همچنین به پیگیری اجرای طرح احیای جنگلبان اشاره کرد و گفت: این طرح در مناطق زاگرسی با اقدامات انجام‌شده همراه بوده و انتظار می‌رود در سایر مناطق کشور نیز توسعه یابد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به برنامه‌های عملیاتی اجراشده بیان کرد: طرح‌های تشدید مقابله با قاچاق چوب در دو مرحله به‌صورت سراسری اجرا شده و اقدامات مقابله با زمین‌خواری نیز در قالب برنامه‌ای یک‌ماهه در حال انجام است.

سرهنگ بهنام‌فر افزود: تهیه طرح آزادسازی اراضی مستحدث و ساحلی در ۱۰ استان ساحلی، پیگیری اصلاح فرآیندهای نظارتی و تقویت همکاری میان دستگاه‌های مسئول از دیگر برنامه‌های این مجموعه بوده است.

سرهنگ بهنام‌فر درباره برنامه‌های شش‌ماهه دوم سال نیز گفت: فعال‌سازی و بهره‌برداری از ۱۱ فروند پهپاد، پیگیری اختصاص ردیف اعتباری مستقل برای مقابله با کشت گیاهان ممنوعه در اراضی ملی و دسترسی به تصاویر دوربین‌های راهور از طریق سامانه‌های مرتبط، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای توان نظارتی و عملیاتی یگان حفاظت خاطرنشان کرد: توسعه تجهیزات، تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و استفاده از ظرفیت‌های فناوری باید با هدف افزایش سرعت شناسایی تخلفات، پیشگیری از تخریب و صیانت مؤثرتر از منابع طبیعی کشور دنبال شود.