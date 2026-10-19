نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، رضا محمدی با اعلام این خبر و تبریک به پذیرفته‌شدگان این آزمون، گفت: نتایج آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده است. در این آزمون در مجموع تعداد ۱۵۷ هزار و ۲۳۷ متقاضی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پذیرفته شدند که از این تعداد، ۸۱ هزار و ۷۲۱ متقاضی مرد و ۷۵ هزار و ۵۱۶ متقاضی زن هستند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به جز دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به ضوابط و شرایط اعلام شده برای کسب اطلاعات درخصوص تاریخ، نحوه و مدارک لازم برای ثبت‌نام از روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی محل قبولی مراجعه کنند و عدم مراجعه به موقعِ پذیرفته‌شدگان به محل قبولی برای ثبت‌نام، به منزلهٔ انصراف از ادامه تحصیل آنان تلقی خواهد شد.

محمدی در مورد ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: همه پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی برای اطلاع از تاریخ و مدارک و نحوه ثبت‌نام در مراکز قبولی از روز سه‌شنبه به تاریخ ۲۸ مهر ماه به درگاه اطلاع‌رسانی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته‌شدگان یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته‌اند، توجه داشته باشند که منحصراً می‌توانند در یکی از کدرشته‌محل‌های قبولی ثبت‌نام کنند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵، چه در دانشگاه محل قبولی ثبت نام نمایند و چه ثبت نام ننمایند، اجازه شرکت مجدد در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ را ندارند. در صورت تمایل به شرکت مجدد در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۷ باید قبل از پایان زمان ثبت‌نام آن آزمون، از دانشگاه محل قبولی خود انصراف قطعی دهند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پایان به پذیرفته‌شدگان توصیه کرد اطلاعیه منتشر شده در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان در مورد اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ را به دقت مطالعه کنند.