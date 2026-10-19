دریافت 7 MB کد مطلب 6982643 https://mehrnews.com/x3dndW ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸ کد مطلب 6982643 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸ توصیه پزشک طب سنتی برای پاییز: سرتان را بپوشانید علیاصغر زندهدل، پزشک طب سنتی، در توصیههایی برای حفظ سلامت بدن در فصل پاییز، بر پوشاندن سر تأکید کرد. کپی شد مطالب مرتبط خانواده در محاصره اندیشههای غربی؛ فقه اسلامی چه پاسخی دارد؟ چرا باید «سواد رسانه» را جدی بگیریم؟ مهارت زیستن در عصر انفجار اطلاعات مکمل های ورزشی و غذایی را فقط از داروخانه بخرید توسعه فناوری در ساخت و ساز مسکن شدت میگیرد برچسبها فصل پاییز مراقب سلامت طب سنتی
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