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کد مطلب 6982643
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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

توصیه پزشک طب سنتی برای پاییز: سرتان را بپوشانید

توصیه پزشک طب سنتی برای پاییز: سرتان را بپوشانید

علی‌اصغر زنده‌دل، پزشک طب سنتی، در توصیه‌هایی برای حفظ سلامت بدن در فصل پاییز، بر پوشاندن سر تأکید کرد.

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