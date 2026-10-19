کارگروه نمایش عروسکی حوزه هنری قم فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه نمایش عروسکی واحد نمایش حوزه هنری استان قم با سرپرستی عطیه نیکوکلام فعالیت خود را آغاز کرد و نخستین مرحله برنامه‌های آموزشی آن با برگزاری کلاس‌های نظری همراه شد.



در این مرحله، محمدرضا آزاد تدریس مباحث نظری را بر عهده دارد و هنرجویان با مبانی، اصول و مفاهیم هنر نمایش عروسکی آشنا می‌شوند تا زمینه لازم برای ورود به مراحل تخصصی‌تر این رشته فراهم شود.



برنامه آموزشی این کارگروه در ادامه با برگزاری دوره‌های صداپیشگی و عروسک‌سازی دنبال خواهد شد و هنرجویان در این دوره‌ها با بخش‌های دیگری از فرایند شکل‌گیری و اجرای نمایش عروسکی آشنا می‌شوند.



بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، فعالیت این مجموعه پس از تکمیل مراحل آموزشی وارد بخش عملی و اجرایی خواهد شد تا زمینه تولید و اجرای نمایش‌های عروسکی فراهم شود و هنرجویان آموخته‌های خود را در مسیر خلق و اجرای آثار نمایشی به کار بگیرند.



آغاز فعالیت کارگروه نمایش عروسکی حوزه هنری قم، مرحله نخست برنامه‌ای آموزشی و اجرایی است که با تمرکز بر آموزش مبانی نظری، صداپیشگی و عروسک‌سازی آغاز شده و در ادامه به فعالیت‌های عملی در حوزه نمایش عروسکی خواهد رسید.