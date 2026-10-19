تولیدکنندگان جدید مشمول تخفیف مالیاتی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به ابهامات مطرح‌شده در خصوص نحوه اجرای کاهش نرخ ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بند (ن)، بند (م) و جزء (۲) بند (س) تبصره (۶) و همچنین بند (ک) تبصره (۱) قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۴ کل کشور، سازمان امور مالیاتی کشور ضوابط اجرایی این احکام را ابلاغ کرد.

بر اساس مفاد این بخشنامه، با عنایت به اینکه در احکام یادشده، کاهش نرخ مالیاتی برای فعالیت‌های تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در سال‌های مندرج در احکام فوق‌الذکر مورد حکم قرار گرفته است، بنابراین، علاوه بر اشخاص حقوقی که در سنوات قبل پروانه بهره‌برداری اخذ نموده‌اند، اشخاص حقوقی که پروانه بهره‌برداری آن‌ها طی سال‌های اجرای قوانین بودجه مذکور صادر شده است، نیز با رعایت سایر مقررات (از جمله مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳)، برای کل سال مربوطه امکان برخورداری از کاهش نرخ احکام یادشده را در خصوص درآمد حاصل از فعالیت‌های تولیدی دارا هستند.

گفتنی است این تصمیم دامنه بهره‌برداری از این مشوق مالیاتی را از شرکت‌های دارای مجوز در ابتدای سال به بنگاه‌هایی که در طول سال مجوز فعالیت اخذ کرده‌اند، گسترش می‌دهد.